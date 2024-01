Tre kister ved siden av hverandre i Røsvik kirke.

Døden kom så barskt og brått, og førte dere så hastig bort.

Minnes i kjærlighet.

Dødsannonsen til Elin Nordhei Bordi (46) og Terje Åsmund Nordhei (46) vitner om den dramatiske hendelsen natt til første nyttårsdag i år.

Familien i Sørfold blir beskrevet som en «helt vanlig familie».

Men i dag begraves Elin og Terje sammen med Elins 19 år gamle sønn, etter den dramatiske natten som kostet tre liv.

19-åringen er siktet for drapene, i tillegg til drapsforsøk på sin mindreårige halvsøster.

I minnetalen som ble holdt ble 19-åringen beskrevet som omsorgsfull og et forbilde for sine søsken og en fin bror for alle.

«Han var en god person som man alltid visste hvor man hadde. Han hadde respekt for andre og deres meninger og hadde sunne og gode verdier og holdninger. Han tok alltid de svakes parti, og respekterte alle uansett hvordan de var.» Minneord opplest av Guri-Lise Stavrum Sogneprest i Øvre Saltdal

Begravelsen i Røsvik kirke i Sørfold hvor det tas farvel med de tre avdøde. Foto: Petter Strøm / NRK

Sogneprest Arnt-Håkon Nordkil beskrev Elin Nordhei Bordi som en varm og omsorgsfull person som har satt mange og gode spor etter seg.

«Elin beskrives som ei fantastisk mamma. Snill, god, tilstedeværende og omsorgsfull. Hun utstrålte en trygghet og varme som fikk ungene til å føle seg trygge.» Minneord opplest av Arnt-Håkon Nordkil Sogneprest i Sulitjelma og Valnesfjord

En friskus som alltid var full av påfunn. Slik ble Terje Åsmund Nordhei beskrevet av sogneprest Lisbeth Gieselmann.

«Terje beskrives som omsorgsperson og var lett å be om hjelp - om det gjaldt bilmotorer, mobiltelefon eller data. Han hadde allsidig kunnskap og var sterk som en bjørn.» Minneord opplest av Lisbeth T. Gieselmann Sogneprest i Sørfold

– Det er ikke ofte vi møter i en begravelse og ser tre kister. I alle fall i en slik sammenheng, sier prost Sven Becker.

– Alt dette vil gå inn i historien om vårt lille samfunn og på ulike måter bli med oss videre.

Alle tre skal begraves sammen, etter ønske fra familien.

Drapene i Sørfold var tre av flere drap like etter jul. Eksperter mener jula kan være en utløsende faktor for flere av drapene.

TRAGEDIE: Nyttårsaften endte i tragedie for familien i Sørfold i Nordland. Bildet viser en av politibetjentene som holdt vakt utenfor huset kvelden etter drapene. Foto: Petter Strøm / NRK

– Mange som ønsker å ta farvel

Ordfører Kolbjørn Mathisen i Sørfold sier at det er et helt samfunn som går sammen med de etterlatte til Røsvik kirke.

– Vi kan neppe fatte den smerten som mange bærer på i dag, men nettopp derfor ønsker vi som lokalsamfunn å stå side ved side med de som nå skal ta farvel med flere av sine nærmeste, sier ordføreren.

Og legger til:

– Dagen i dag vil være fylt av sorg – ikke bare i Røsvik kirke, men i hele vårt lokalsamfunn. Sorg er, etter slike hendelser, tungt å komme gjennom, og for noen vil sorgen være noe som vil vare i lang, lang tid.

I dag er vi et helt samfunn som går sammen med de etterlatte til Røsvik kirke for å ta farvel med tre av våre innbyggere, sier ordfører Kolbjørn Mathisen i Sørfold. Foto: Ola Helness / NRK

Kirken ble åpnet for allmennheten klokken 09.30, halvannen time før begravelsen startet.

– Vi regner med at det er mange som ønsker å ta sitt siste farvel med disse tre.

Derfor åpner vi for et tidligere innslipp, sier prost Becker.

Saken har fått mye oppmerksomhet fra pressen. Media fikk tilgang til kirken tidlig tirsdag morgen.

– Vi forstår at dette er en hendelse med nasjonal interesse. Samtidig så er dette først og fremst en personlig og familiær hendelse. Det å kombinere de to er ikke alltid like enkelt, men jeg håper at vi har en kjøreplan og en avtale med både familie og media som legger til rette for alle, sier Becker.

Men selv om de tre drepte begraves, jobber politiet fortsatt med saken.

Ønsker ikke å uttale seg

Hovedteorien til politiet er at 19-åringen drepte sin mor og sin stefar, skadet sin halvsøster, før han tok sitt eget liv.

Men motivet bak drapene sliter de med å avklare.

Som en del av etterforskningen er det gjennomført obduksjon av de døde. Det er også sjekket for eventuelle rusmidler.

På nåværende tidspunkt ønsker ikke politiet å uttale seg om hvor de står i etterforskningen.

Tor Haug er forsvarer for den siktede 19-åringen. Han har ikke fått svar på noen av undersøkelsene som er gjort i saken.

Eirik André Simonsen er bistandsadvokat for det etterlatte etter Terje Åsmund Nordhei.

– Familien ønsker at begravelse og alt rundt skjer som én seremoni. Noen nærmere begrunnelse for dette er det ikke ønske om å gi, sier Simonsen til NRK.