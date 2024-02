Trippeldrapet i Nes: Politiet mener siktede tok sitt eget liv med politiet på tråden

Politiet i Oslo holdt i ettermiddag pressekonferanse på politihuset i Oslo om siste nytt i etterforskningen av trippeldrapet i Nes.

– Det er en svært krevende sak for de etterlatte, og vi vil derfor ikke gå ut med all informasjon per nå, sier politiadvokat Anne Marie Hustad.

I følge politiet fant de fire våpen på åstedet. To av disse er hagler og to er rifler.

Politiet mener at drapsvåpenet er blant de som er funnet, men venter på kriminaltekniske svar før de kan si hvilket av våpnene.

De to riflene er lovlig registrerte, og de to haglene er ikke registreringspliktige.

Har også analysert lydopptaket

Politiet har også analysert lydopptaket av nødsamtalen med siktede.

Da siktede ringte til politiet, snakket han med normal stemme. I bakgrunnen kunne politiet høre en brannalarm.

ÅSTED: I denne boligen i Skogbygda ble de fire døde funnet. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

– Innringer oppgir navn og adresse og sier han har drept døtrene, barnebarnet og deretter har tent på huset sitt, forteller politiadvokaten.

Etter det sa han fra om at han kom til å ta sitt eget liv.

– Etter ett minutt og tjue sekunder fra da nødopptaket starter høres en sterk lydhendelse som etter sterkt sannsynlighet er ett skudd, sier Hustad.

Politiet mener at det er lyden av siktede som skyter seg selv.

Han har ikke lagt på røret.

24 minutter etter at nødopptaket startet høres nødetatene som har ankommet huset.

– Lydanalysen styrker politiets hovedhypotese om at den siktete har drept ofrene før han drepte seg selv.

Vet fortsatt ikke hva motivet er

– Vi avhører personer rundt familien og rundt siktende, og går gjennom elektroniske spor, for å avklare hva som har vært utløsende for siktedes handlinger, sier politiadvokaten.

Men hva motivet for handlingen har vært kan politiet fortsatt ikke si noe om.

– Det er for tidlig å si noe om et motiv. Det er ikke sikkert at vi finner et klart motiv, sier Hustad.

Politiet jobber med helsevesenet for å få tak i siktedes helsehistorikk.

– Dette arbeidet tar tid, sier Hustad.

I SORG: Lokalsamfunnet samlet seg for å støtte hverandre og minnes de døde i dagene etter trippeldrapet. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Skal ha dødd momentant

– Jeg kan ikke gå nærmere på hvor ofrene er funnet utenom at de er funnet innendørs og var døde da nødetatene kom til stedet

Ut fra opplysningene politiet har døde de momentant.

– Dette er en svært krevende situasjon for de etterlatte. Derfor gjentar vi anmodingen om å utvise varsomhet, særlig knyttet til mulig motiv, poengterer Hustad.

Tre uker siden

Det er i dag tre uker siden søstrene Victoria og Katrine ble funnet døde, sammen med Katrines elleve måneder gamle baby.

DREPT: Katrine Nordli Korslund (30), Victoria Nordli Korslund (24) og Emily Nordli Andresen (elleve måneder) ble skutt av drept av deres far og bestefar. Foto: Privat

Etter å ha blitt varslet i en nødsamtale fant politiet dem i en enebolig i Skogbygda på Nes.

Der fant de også en 65 år gammel mann som er faren til de to søstrene og morfaren til babyen.

Politiet sier det er denne mannen som selv ringte til dem og sa at han hadde drept sine to barn og sitt barnebarn. Han skal deretter ha skutt og drept seg selv.

Også familiehunden ble funnet drept.

Obduksjonsrapporten sier at samtlige ble skutt.

Mannen er siktet for drapene på sine to barn og sitt barnebarn, selv om han er død.