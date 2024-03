Fire personer ble lørdag kveld funnet døde i bygda Torpo i Hallingdal. Politiet siktet raskt en 59-åring for drap på kona og deres to barn.

De ble skutt mens de sov, og politiet vet foreløpig ikke hvordan det kunne skje, uten at noen våknet – for det ble ikke brukt lyddemper på skytevåpenet.

Nå jobber politiet intenst med å kartlegge bevegelsene til alle involverte, og ikke minst den mistenkte gjerningsmannen, i timene før drapene.

– Vi er i en prosess hvor vi innhenter svar på alle bevegelser i forkant, og også dagene før, sier politiadvokat Ann Irene Svane Mathiassen.

Sjekker alle kameraer

Siktede var på jobb som vanlig fredag. Politiet ønsker ikke si noe om hva han gjorde og hvor han var etter det. De jobber med å kartlegge digitale spor, samtidig som de snakker med vitner.

– Vi sjekker alle digitale spor og avtrykk, enten det er snakk om mobiltelefon, datamaskin eller bankkontoer. Absolutt alt blir gjennomgått. Det samme gjelder videokameraer i området, sier Mathiassen.

Noe som betyr bensinstasjoner og butikker. Dette er også tidssensitivt, i den forstand at opptakene kan bli slettet, om de ikke hentes ut raskt nok.

De digitale sporene til ofrene er like viktige. Det kan ligge ting der, og alle teknologiske enheter ofrene hadde, blir også gjennomgått.

Hvorfor våknet ingen?

Signe (18), Sander (22) og Ingunn (53) ble drept natt til lørdag, de ble skutt mens de sov.

Far og ektemann er siktet. Han tok ifølge politiet sitt eget liv.

Politiet vil foreløpig si lite om foranledningen her, men bekreftet onsdag at det ikke ble brukt lyddemper. Hvorfor ingen av ofrene ikke våknet underveis, mens skytingen pågikk, er fortsatt en gåte for politiet.

– Det har vært en sterk lyd da skuddene falt, så det er en naturlig del av etterforskningen å finne ut hvorfor ofrene ikke våknet av skuddene, sier Mathiassen.

Samtidig som politiet fortsatt gjør tekniske undersøkelser på åstedet, pågår den taktiske etterforskningen. De snakker med familie, venner og arbeidskolleger. De NRK har snakket med skjønner ikke hvordan dette kan ha skjedd, men for politiet kan en liten detalj være viktig i puslespillet.

– De bakenforliggende årsakene og et eventuelt motiv er en viktig del av etterforskningen nå, sier Mathiassen.

Mange rykter

Torsdag er det en sørgegudstjeneste i Torpo, ei bygd med rundt 400 innbyggere.

Det var mye usikkerhet i lokalmiljøet i helga, før politiet gikk ut med opplysningene om hva de mener har skjedd. Ryktene var så mange at både politiet og ordføreren anmodet om varsomhet.

– Når du ikke får sannheten tidlig, og politiet må selvfølgelig gjøre sine undersøkelser, da skjer det fort at folk begynner å spekulere. De skaper sine egne sannheter, for det oppstår et slags vakuum, som mange har behov for å fylle, sa ordører Solveig Vestenfor.

Hun forteller at saken er ubegripelig, og noe de aldri trodde skulle ramme lokalsamfunnet.

Kommunens beredskapsteam har jobbet siden lørdag kveld, og tar imot alle spørsmål og bekymringer innbyggerne har.

– Når slike kriser oppstår, og den tryggheten folk sitter med i hverdagen, plutselig blir revet litt opp, da har folk behov for svar. Det er slik mennesker er laget.