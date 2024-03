De pårørende etter drapene i Torpo: – Tilværelse fylt av bunnløs sorg

– På vegne av de pårørende har jeg som deres bistandsadvokat blitt bedt om gi uttrykk for deres fortvilelse og tilværelse fylt av bunnløs sorg av å være de nærmeste pårørende til drapsofrene i trippeldrapssaken på Torpo.

Det skriver advokat Helge Hartz i en pressemelding fredag formiddag. Han er bistandsadvokat for familien.

Skjærtorsdag ble det arrangert en sørgegudtjeneste i Torpo kirke i Ål hvor blant andre biskop Jan Otto Myrseth og prost i Hallingdal Sveinung Hansen talte.

De pårørende ønsker å meddele at innsats og oppfølging fra kriseteamet i Ål, løpende informasjon og støtte fra politiet, samt omsorg fra familie, venner kjente og ukjente har vært helt avgjørende i denne situasjonen, heter det i skrivet.

Helge Hartz er advokat og representerer de etterlatte i Torpo. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Lørdag 23. mars ble fire personer funnet døde i bygda Torpo i Hallingdal.

Politiet siktet raskt en 59-åring for drap på kona og deres to barn. Politiet mener han tok sitt eget liv etter å ha drept de andre.

Kritiserer mediene

Hartz retter også kritikk mot mediene.

– Både politiet og jeg – på vegne av de pårørende – har på det sterkeste anmodet media om ikke å offentliggjøre navn og bilde på siktede av flere årsaker.

Dagbladet var det første mediet som omtalte den siktede mannen med navn og bilde - samme dag som politiet fortalte hvem som ble drept. Siden har også TV 2 og lokalavisen Hallingdølen identifisert den siktede familiefaren.

Hartz sier det er uforståelig for de pårørende hvorfor siktedes navn og bilde skal ha en interesse for offentligheten nå i denne fasen.

– Dessverre ser man at andre medier nå følger etter. Med den tilleggsbelastning dette påfører de pårørende, oppleves dette som fravær av respekt overfor mennesker som ber om beskyttelse i en hjelpeløs livssituasjon, melder Hartz.

– Ikke en privatsak

Nyhetsredaktør Mads Andersen i Dagbladet sier til NRK at avisen har forståelse for at identifiseringen oppleves som belastende for de pårørende.

– Men offentlighetens informarsjonsbehov rundt hvem som begår de mest alvorlige kriminellle handlingene i samfunnet veier tyngst akkurat nå, sier Andersen.

Videre sier han at Dagbladet vurderer at belastningen for pårørende og venner vil være stor uavhengig av tidspunkt for identifiseringen.

– Alvorlig kriminalitet av denne karakter er ikke en privatsak. Vi mener at offentligheten har krav på informarsjon om hvem som har begått en så alvorlig handling, fortsetter han.

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier til TV2 at de har hatt lange diskusjoner rundt identifisering av mannen.

– I denne saken har de pårørende og politiet valgt å gå ut med identiteten på de tre ofrene. TV 2 har valgt å publisere navn og bilde på de tre. Vi mener at personer som er siktet i en så alvorlig sak som et trippeldrap er, også skal identifiseres, og at det er av høy offentlig interesse, sier hun.

Hun presiserer også at mediehuset ikke mener det er riktig å gjøre forskjell på drapssaker i nær familie og i tilfeller hvor gjerningsperson og ofre ikke har en nær relasjon.