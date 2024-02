Onsdag brenner det igjen lys ved minnestedet i Skogbygda i Nes kommune.

De brenner for:

Katrine Nordli Korslund (30)

Victoria Nordli Korslund (24)

Emily Nordli Andresen (elleve måneder)

Sammen med levende lys er det kommet en liten samling med kosebamser og en liten lysskulptur ved minnestedet. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Politi og sykepleier

Katrine Nordli Korslund (30) var ansatt i Øst politidistrikt de siste to årene. Den unge kvinnen hadde for noe tid tilbake kjøpt et hus i Skogbygda.

I mars i fjor ble hun mor til Emily.

Håvar Bue, politiavdelingsleder på Eidsvoll Politistasjon. Foto: Privat

– Hun var opptatt av at alle skulle ha et fint arbeidsmiljø. Hun hadde til og med vært innom nå i jula for å pynte, selv om hun var i mammaperm, forteller Håvar Bue, politiavdelingsleder på Eidsvoll Politistasjon.

Han var til stede da meldingen kom inn over politisambandet. Der kom det opp hva slags hendelse det var, og hvem som var involvert. Da skjønte de hva som var i ferd med å skje.

– Den siste uken har vært tung. Vi følger hverandre opp. Sjekker med hverandre, spør om det går bra. Og det skal vi fortsette med, sier han.

Victoria Nordli Korslund (24) var sykepleier. Hun hadde praksis på et sykehjem som en del av studiet, og jobbet nå ved Kongsvinger sykehus.

Bekjente omtaler henne som en veldig blid og glad ung kvinne. På sosiale medier har Victoria delt smilende bilder fra ferier og festivaler.

Varslet selv om drapene

Litt etter klokken elleve tirsdag 23. januar fikk politiet melding om en alvorlig hendelse i Nes.

Da de kom frem fant de fire døde personer inne i en enebolig i Skogbygda.

De fire var altså søstrene Victoria og Katrine, Katrines datter Emily og den antatte gjerningsmannen.

Han var far til de to søstrene, og bestefar til Emily.

Mannen ringte selv politiet og sa at han har drept sine barn og barnebarn, før han tok sitt eget liv.

Han er formelt siktet for drap, selv om han er død, ifølge politiet.

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om motiv.

ÅSTED: Det var her de fire døde ble funnet. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Lokalsamfunn i sorg

Det bor rundt 1000 mennesker i Skogbygda.

Samlingspunktet i bygda er den lokale Joker-butikken. Der hadde flere samlet seg kvelden etter drapene skjedde, for å legge ned stearinlys og blomster.

Det var en tung stemning. Flere holdt rundt hverandre og flere gråt.

HJERTE: Lokalbefolkningen tenner lys og trøster hverandre. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

En av dem gikk plutselig opp til stearinlysene og omorganiserte dem til å forme et hjerte.

Ingeborgrud kirke holdt også åpent utover kvelden slik at folk som trengte å snakke med noen, eller bare sitte i fred, kunne samles her.

Tre prester og et kriseteam tok imot de som kom.

Den lokale sognepresten beskriver Skogbygda som en liten bygd hvor alle kjenner alle.

En av familiens naboer beskriver situasjonen som uvirkelig.