Det er mer enn to år siden første gang kapteinene om bord i de to topp moderne hurtigbåtene «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg» slo alarm om evakueringssystemet om bord.

I vår satte de foten ned. Kapteinene mente at de i en nødssituasjon ikke ville klare å evakuere 220 mennesker, som båtene er godkjent for.

De nektet å gamble med sikkerheten til passasjerene, og innførte et makstall på 150 personer om bord.

Etter først å ha avvist kapteinene og rederiet Boreal Sjø, tar Sjøfartsdirektoratet i dag selvkritikk.

Dag Inge Aarhus, som er kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, opplyser at direktoratet gjennomfører en grundig sikkerhetsgjennomgang av hvert enkelt fartøy før det settes på sjøen.

– Sjøfartsdirektoratets konklusjon er at det er utfordringer knyttet til plasseringen av flåtene, sier Dag Inge Aarhus, som er avdelingsdirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Men da «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg» ble godkjent glippet det. Men nøyaktig hva som gikk galt, kan ikke Aarhus svare på.

Roser Boreal

– Hva våre fagfolk har sett eller ikke, er vanskelig for meg å kommentere. Men i etterpåklokskapens lys kan man si at dette er ting vi burde vi sett på forhånd før vi godkjente, sier han.

Mannskapet frykter derfor hva som kan skje dersom det oppstår en brann i et av de to maskinrommene. Dersom en brann utvikler seg, og flammene slikker oppetter skutesida, frykter mannskapet at en av hovedflåtene settes ut av spill. I et slikt «worst case» scenario vil man kunne evakuere 150 personer, ifølge mannskapet. I tillegg er at båtene er godkjent for å seile i tre meters bølgehøyde, men flåtene er kun testet i havnebassenget.

Og utdyper:

– En design kan i utgangspunktet ser bra ut. Men når man går inn i det, og ser det i praktisk bruk, er det kanskje ikke så bra man trodde. Her er problemet at mannskapet har avdekket at i et worst case scenario kan noe av kapasiteten på evakueringssystemene bli satt ut.

«Passasjerene kan havne rett i sjøen» Ekspandér faktaboks I en nødssituasjon skal reserveflåten på framdekket løses ut, og dras fram med vaiere og vinsj, slik at passasjerene som sitter foran i båtene skal kunne evakueres. Men under testing i havnebassenget skal det ha oppstått problemer med å få flåten i riktig posisjon, slik at sklia som passasjerene skal skli ned med, ikke treffer åpningen i siden på evakueringsflåten. Utfordringen skal være at man ikke klarer å få flåten på plass med det utstyret man har montert i dag. Og at evakueringssklia har en tendens til å forsvinne under baugen på båten. Resultatet kan da bli at passasjerene havner rett i sjøen, ifølge mannskapet. Disse utfordringene øker i vind og grov sjø – som for eksempel under en redningsaksjon i uvær vinterstid. I tillegg er båtene bygd så høye, at sklia skal bli veldig bratt, ifølge mannskapet. I tillegg er de to hovedflåtene montert rett over maskinrommet. Mannskapet frykter derfor hva som kan skje dersom det oppstår en brann i et av de to maskinrommene. Dersom en brann utvikler seg, og flammene slikker oppetter skutesida, frykter mannskapet at en av hovedflåtene settes ut av spill. I et slikt «worst case» scenario vil man kunne evakuere 150 personer, ifølge mannskapet. For på være sikre på en trygg evakuering vil mannskapet og Boreal altså ikke ta ansvaret for mer enn om lag 150 personer om bord.

I dag gir Aarhus ros til rederiet.

– Vi vil gi honnør til rederiet og skipsførerne som tok grep da de oppdaget en sikkerhetsrisiko. Det fortjener de ros for.

Tema på fylkestinget

Hver sommer reiser tusenvis av turister til Lofoten og Helgeland med de topp moderne hurtigbåtene «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann».

Det er Nordland fylkeskommune som har det øverste ansvaret for offentlig samferdsel i fylket. Det er de som eier hurtigbåtene.

Sommerferien nærmer seg og redusert passasjerkapasitet er et problem.

I dag var problemene tema på fylkestinget.

– Dette er en kjempestor utfordring. Vi er i kontakt med rederiet og verftet som har bygd båtene for å se på hvordan vi snarest mulig kan få løst problemet med flåtene, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monica Sande (Sp).

Hun legger ansvaret for situasjonen på Sjøfartsdirektoratet.

– Det er bra at kapteinene har tatt dette ansvaret, og sett at det var noe som ikke stemte, sier fylkesråd Monika Sande. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– De har godkjent båtene i to omganger. Vi har vært i god tro. Da kapteinene kom med sin bekymringsmelding stolte vi på Sjøfartsdirektoratet. Så viste det seg at det var kapteinene som hadde rett.

Hvem skal ta regninga?

Nordland fylkeskommune har hele tiden avvist at de har noe ansvar for situasjonen som har oppstått. De har ment at det er rederiet Boreal, som driver Nordlandsekspressen, som har ansvaret for situasjonen.

Før helga sa daglig leder Steinar Mathisen i Boreal sjø at en løsning kan være å flytte den fremste flåten lenger bak på båtene.

På spørsmål om hvem som skal ta regninga for en eventuell ombygging svar Mathisen slik:

– Boreal ønsker ikke å kommentere kontraktsforhold, men det er ikke vi som har designet eller bygget båtene.

Fylkesråd Monika Sande sier til NRK at det ikke er klart hvem som må bla opp. Men at det blir advokatmat er hun ganske sikker på.

– Det er noe vi må jobbe med å finne ut av, sier hun.

Det er fortsatt usikkert når hurtigbåtene «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann» vil gå med full passasjerkapasitet. Foto: Isabell Grønnslett / Nordland fylkeskommune

Nå skal partene jobbe videre med å finne permanente løsninger.

Og saken har topp prioritet i Sjøfartsdirektoratet.

– Det er en prioritert oppgave for Sjøfartsdirektoratet. Vi skal bruke tid på å finne en løsning som er permanent og trygg. Vi har hatt en veldig god dialog med partene, og vi er sikre på at vi skal finne en løsning slik at båtene igjen kan gå med 220 personer. Hvor lang tid det tar er jeg mer usikker på, sier Dag Inge Aarhus.