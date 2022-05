Små øyer og kystsamfunn skal få gratis ferge i løpet av sommeren.

Dette til glede for øysamfunn utenfor Lofoten og Helgelandskysten. Også de minste øysamfunnene i Trøndelag, Møre og Romsdal og Rogaland får glede av ordningen.

Men det er ett skår i gleden.

Gavepakken til kystbefolkningen gjelder kun ferger, og ikke hurtigbåter.

Billettprisene på hurtigbåter har nemlig økt jevnt de siste årene.

– Prisene øker gradvis. Til slutt husker du ikke når og hvorfor det skjedde, sier Ritha Johansen i Skrova.

Fylkestingsrepresentant fra Alstahaug, Stig Tore Skogsholm (H), mener det er på tide med et nytt kystopprør mot hurtigbåtprisene.

Han viser til at det i enkelte tilfeller er billigere å fly mellom Bodø og Sandnessjøen, eller Bodø og Svolvær enn å ta hurtigbåt.

Kystsamfunn: – Vi er kjempefrustrerte

Skrova er et fiskevær i Vestfjorden, som ligger bak Lofotveggen. Hit går det ferge, men mange innbyggere er likevel avhengig av hurtigbåten både for næring, turisme og transport. Derfor er dette et av stedene langs kysten der innbyggerne i årevis har kjempet for hurtigbåten, og for å holde billettprisene nede.

– Vi skal jo bo her. Vi er frustrerte. Kjempefrustrerte.

Det sier Ritha Johansen som er leder for næringsforeninga på Skrova.

Ritha Johansen, leder for næringsforeningen på Skrova, sier at det ikke er greit å betale 700 kroner for båtturen fra Skrova til Bodø: – Vi har reiseliv her og samferdselen har stor betydning.

Fra 1. januar i år økte prisen på en enveisbillett fra Skrova til Bodø fra 680 til 700 kroner.

Da forteller Johansen at samferdselsråden argumenterte for at de i stedet kunne kjøpe TravelPass-

TravelPass er en ordning som gjør at folk kan reise så mye de vil langs kysten i én uke på en billett

Men fra 2. mai økte også prisen på TravalPass. Med hele 30 prosent.

For de som ukependler med denne billetten har prislappen økt fra 3960 til 5160 kr.

– Politikernes argument om å kjøpe TravelPass er borte. Det er ingen rabatt for oss i Nordland.

Nå er hun bekymra for at turistene kommer til å velge ferge fremfor hurtigbåt.

Hurtigbåten får mindre passasjerer. Da tror hun det blir rutekutt på Skrova.

Helligvær i Nordland er blant de små stedene som ikke har fergekai. De vil derfor bare merke de økte hurtigbåtprisene. Du trenger javascript for å se video. Helligvær i Nordland er blant de små stedene som ikke har fergekai. De vil derfor bare merke de økte hurtigbåtprisene.

Fylkesråd for samferdsel: – et rimelig tilbud

Monika Sande, Fylkesråd for transport og infrastruktur fra Senterpartiet, mener på sin side at TravelPass fremdeles er et rimelig tilbud.

– Det er en billett som varer en uke. Det har blitt dyrere, men det er det grunner for, sier hun.

Sande peker på at det tidligere var billigere å kjøpe TravelPass enn tur/retur-billett. Det var ikke holdbart.

Monika Sande, Fylkesråd for transport og infrastruktur fra Senterpartiet, mener at om du skal finne billigere flybilletter en hurtigbåtbilletter må du reise på ugunstige tidspunkt. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Mener du at folket langs kysten ikke har noen grunn til å klage?

– Det er bestandig beklagelig at prisene går opp, men vi skal ha dette til å gå rundt vi òg. Nye båter og gratis ferge er store utgifter for fylkeskommunen, og vi tar en stor del av prisen.

Fylkesråden peker i stedet på lønns- og prisvekst, og tapte inntekter på grunn av koronapandemien som årsaker til at hurtigbåtprisene må gå opp.

– Det handler om å klare å beholde tilbudet vi har fordi billettinntektene har gått så mye ned.

– Skrekkelig

Næringsgruppa på Skrova får støtte fra fylkestingsrepresentant fra Alstahaug, Stig Tore Skogsholm (H).

– Jeg synes det er skrekkelig, og det vitner om en mangel på forståelse for at det er vanlige folk som skal bruke dette tilbudet, sier Skogsholm.

– Det er en velfødd fylkeskommune som har god råd, og godt økonomisk armslag, men likevel skal vanlige folk punge ut for å få reise med transport som fylket eier, sier Fylkestingsrepresentant fra Alstahaug, Stig Tore Skogsholm (H) Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han peker på at noe er feil når det mange steder er billigere å fly enn å bruke hurtigbåten.

– Mener du at det er på tide med et nytt oppgjør?

– Ja.

– Dette er noe som senterpartiets ledere i Nordland frontet i 2021. Når de kommer i posisjon skjer det likevel ikke. Det er jeg skuffet over.

For på senterpartiets landsmøte i 2021 lovet å satse på båt- og ferge for kystfolket.

Dette ble vedtatt på Senterpartiets landsmøte i 2021 Ekspandér faktaboks Innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.

Halvere ferge- og hurtigbåtprisene, etter et bunnfradrag, for alle fergesamband med 100 000 eller flere passasjerer årlig.

Innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtilbudet.

Sørge for at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

Karl-Hans Rønning, Gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkesting, bekrefter at det er en utfordring med prisene på hurtigbåt.

– Hvorfor fortsetter prisene å øke når dere lover gratis hurtigbåt?

– Det står i vårt program, selv om et ikke står i Hurdalsplattformen, sier Rønning.

Karl-Hans Rønning, Gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkesting sier at de fremdeles jobber for å redusere prisene for hurtigbåt. Foto: Nordland Fylkeskommune

– Denne saken er viktig for Nordlandsamfunnet med sin lange kystlinje. Sp vil fortsatt arbeide for reduserte billettpriser på hurtigbåt, legger han til.

– Blir gratis ferge kompensert med høyere hurtigbåtpriser?

– Nei, gratis fergepriser vil kompenseres av staten når det blir gjennomført.

Rønning mener tilbudet TravelPass brukes av tilreisende. Han mener det var på tide å øke prisen på denne billetten nå.

– Prisen har ligget på den samme siden det ble innført. Derfor skjer denne store økningen i år.

Les også: Mener evakueringssystemet på hurtigbåter ikke fungerer

Sp som distriktsvenn falmer

Ritha Johansen på Skrova sier at hun enda ikke har pratet med resten av samfunnene langs kysten om det er på tide å ta opp en samla kamp for hurtigbåtprisene.

– Men det er klart dette har noe å si for reiseliv, næring og folk som bor her, sier Johansen.

Som Skogsholm i Høyre, mener hun Sp som distriktsvenn falmer når de ikke følger opp løftene.

– Politisk er jo ikke dette det vi ble forespeilet i skifte av regjering. Sp har hatt samferdselsråden i mange år nå, og aldri har det vel vært så mange nedskjæringer og prisøkninger.

Når mener hun de som er avhengig av båt blir straffet.

– Dyr reisevei fører ikke akkurat til bosetting eller bolyst, ei heller flere turister til reiselivet.