Kapteinene nektet å gamble med sikkerheten – nå må båtene trolig bygges om

I en nødssituasjon skal reserveflåten på framdekket løses ut, og dras fram med vaiere og vinsj, slik at passasjerene som sitter foran i båtene skal kunne evakueres.

Men under testing i havnebassenget skal det ha oppstått problemer med å få flåten i riktig posisjon, slik at sklia som passasjerene skal skli ned med, ikke treffer åpningen i siden på evakueringsflåten.

Utfordringen skal være at man ikke klarer å få flåten på plass med det utstyret man har montert i dag. Og at evakueringssklia har en tendens til å forsvinne under baugen på båten.

Resultatet kan da bli at passasjerene havner rett i sjøen, ifølge mannskapet.

Disse utfordringene øker i vind og grov sjø – som for eksempel under en redningsaksjon i uvær vinterstid. I tillegg er båtene bygd så høye, at sklia skal bli veldig bratt, ifølge mannskapet.