Mens høysesongen med stappfulle hurtigbåter til Lofoten og Helgelandskysten nærmer seg med stormskritt, går de nye hurtigbåtene i Nordlandsekspressen med kraftig reduksjon i antall passasjerer.

Det er rederiet Boreal som driver sambandet, mens det er Nordland fylkeskommune som har bygget, og står som eier av hurtigbåtene.

Begge bekrefter de overfor NRK at båtene ikke går med full kapasitet. Hittil er ikke passasjerene varslet om endringen.

Årsaken til situasjonen som har oppstått er at kapteinene på hurtigbåtene «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann» har slått alarm om sikkerheten rundt evakueringssystemet om bord.

I et varsel har det kommet fram at den øverste ledelsen om bord mener evakueringssystemet ikke fungerer etter hensikten.

Båtene har en kapasitet til å ha 220 personer om bord, men går nå med om lag 150 personer.

NORDLANDSEKSPRESSEN: Rederiet Boreal Sjø skal drive hurtigbåtrutene til Sandnessjøen og Svolvær fra Bodø fram til 2027. Her «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann» ved kai i Bodø. Foto: Isabell Grønnslett / Nordland fylkeskommune

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

I frykt for at mannskapet ikke skal klare å evakuere passasjerene i en nødssituasjon, har kapteinene varslet at de ikke vil gamble med sikkerheten på en stappfull båt.

NRK har ikke lykkes å få mannskapet i tale, men arbeidsgiveren Boreal sier dette om situasjonen.

– Passasjerene og mannskapets sikkerhet har høyeste prioritet i Boreal. Som et midlertidig tiltak er det innført en reduksjon i passasjerkapasiteten på fartøyene, opplyser Jon Kristian Fadnes, som er kommunikasjonsansvarlig i Boreal.

«Hurtigbåter i verdensklasse»

Det er Nordland fylkeskommune som har det øverste ansvaret for offentlig samferdsel i fylket.

I 2019 fikk de bygd to hurtigbåter, som ble oppkalt etter kvinnepionerene Elsa Laula Renberg og Regine Normann.

Den helårlige hurtigbåtruta Nordlandsekspressen trafikkerer mellom Lofoten og Helgeland Ruta er viktig både for turisme, næringsliv og lokalsamfunn langs Nordlandskysten

Daværende fylkesråd for samferdsel skrev i en pressemelding at kystbefolkningen kunne se fram til miljøvennlige og «sjødyktige båter i verdensklasse».

Samme år overtok Boreal Sjø driften av Nordlandsekspressen fra konkurrenten Torghatten Nord.

Ifølge det NRK kjenner til skal det ikke ha tatt lang tid før mannskapet reagerte på de mente var flere svakheter med evakueringssystemene om bord.

Stoler ikke på at alt vil fungere

Det er ikke selve redningsflåtene det er noe galt med. De er godkjent for den rutefarten hurtigbåtene går i.

Det er hvordan redningsflåtene er plassert på båtene, som mannskapet mener kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Hurtigbåtene har to hovedflåter plassert akterut på begge sider. Hver av disse har kapasitet til 150 personer. I tillegg har båtene er reserveflåte på fordekket med kapasitet til 100 personer.

Det betyr at flåtene om bord i utgangspunktet kan evakuere 400 personer.

Imidlertid skal det ha oppstått problemer med å få reserveflåten til å fungere som den skal:

«Passasjerene kan havne rett i sjøen» Ekspandér faktaboks I en nødssituasjon skal reserveflåten på framdekket løses ut, og dras fram med vaiere og vinsj, slik at passasjerene som sitter foran i båtene skal kunne evakueres. Men under testing i havnebassenget skal det ha oppstått problemer med å få flåten i riktig posisjon, slik at sklia som passasjerene skal skli ned med, ikke treffer åpningen i siden på evakueringsflåten. Utfordringen skal være at man ikke klarer å få flåten på plass med det utstyret man har montert i dag. Og at evakueringssklia har en tendens til å forsvinne under baugen på båten. Resultatet kan da bli at passasjerene havner rett i sjøen, ifølge mannskapet. Disse utfordringene øker i vind og grov sjø – som for eksempel under en redningsaksjon i uvær vinterstid. I tillegg er båtene bygd så høye, at sklia skal bli veldig bratt, ifølge mannskapet.

I tillegg er de to hovedflåtene montert rett over maskinrommet. Mannskapet frykter derfor hva som kan skje dersom det oppstår en brann i et av de to maskinrommene.

Hurtigbåtene «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann» har to maskinrom – ett i hvert av de to skrogene. Foto: Brødrene Aa

Dersom en brann utvikler seg, og flammene slikker oppetter skutesida, frykter mannskapet at en av hovedflåtene settes ut av spill.

I et slikt «worst case» scenario vil man kunne evakuere 150 personer.

For på være sikre på en trygg evakuering vil mannskapet og Boreal altså ikke ta ansvaret for mer enn om lag 150 personer om bord.

Båtene er godkjent for å seile i tre meters bølgehøyde. Mannskapet skal lenge ha forsøkt å få gjennomført en test i mer realistiske værforhold enn havnebassenget.

Slo alarm

Første gang mannskapet slo alarm om det de mente var mangler rundt evakueringssystemet var i 2020.

Det førte til at Boreal fikk pålegg fra Sjøfartsdirektoratet. Jon Kristian Fadnes i Boreal opplyser at påleggene ble lukket i februar 2021, etter justeringer på systemet etterfulgt av en installasjonstest om bord.

Fartøyene har dermed gyldige sertifikater og operasjonstillatelser for 220 passasjerer om bord.

LYTTER: – Vi har vi lyttet til våre erfarne skipsførere som ønsker en utredning, sier Jon Kristian Fadnes i Boreal. Foto: Boreal

Men mannskapet ble ikke beroliget. Og får nå støtte av ledelsen i Boreal Sjø.

– I dette tilfellet har vi lyttet til våre erfarne skipsførere. De ønsker en utredning på funksjonaliteten på denne fartøytypen i alle sjøtilstander, i henhold til operasjonstillatelsen, sier Fadnes.

Sikkerheten ivaretas nå ved at den ene av de to hovedflåtene om bord kan fungere som reserveflåte, legger han til.

Boreal opplyser at de er i god dialog med Nordland fylkeskommune.

– Vi tar vårt driftsansvar i henhold til skipssikkerhetsloven på høyeste alvor, og har søkt om råd og veiledning hos Sjøfartsdirektoratet.

Fadnes forteller videre at det har vært planlagt en hardværstest av reserveflåtesystemet. Men dette har blitt utsatt som følge av koronasituasjonen og utvidede verkstedsopphold for fartøyene.

– Etter at hardværstesten er gjennomført, vil vi ha bedre grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.

Nordland fylkeskommune: – Føler oss trygge

Også fylkeskommunen bekrefter at båtene går med nær halv kapasitet.

Faggruppeleder Bjørn Olaf Revang i Nordland fylkeskommune skriver følgende i en e-post til NRK.

I 2018 fikk Nordland fylkeskommune bygd to nye hurtigbåter, som ble oppkalt etter kvinnepionerene Elsa Laula Renberg og Regine Normann. Samme år vant transportkonsernet Boreal Sjø anbudet om å drive hurtigbåtrutene. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Da vi ble gjort kjent med at det var kommet et «varsel» fra mannskapet på Nordlandsekspressen, avholdt vi møte med Boreal. Etter møtet føler vi oss trygg på at operatøren håndterer saken på en god måte. Inntil at operatør har fått klarhet i saken har de varslet oss om at de vil gå med redusert kapasitet på fartøyene.

Sjøfartsdirektoratet: – Har gyldige sertifikater

Sjøfartsdirektoratet opplyser til NRK at de ikke har hørt noe fra verken Boreal eller Nordland fylkeskommune om den nye utviklingen.

– Om de går med restriksjoner, er det ikke vi som har utstedt dem, skriver kommunikasjonsrådgiver Marit Nilsen i Sjøfartsdirektoratet.

– Hva kan rederiet gjøre nå?

– Siden evakueringssystemet er godkjent, bør Sjøfartsdirektoratet og Nordland fylkeskommune finne ut av det, mener stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp). Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Fartøyet har gyldige sertifikater. Vi har ingen ytterligere kommentarer til spørsmålet.

– Uheldig

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp) har tidligere kritisert Nordland fylkeskommune for å bygge nye, miljøvennlige hurtigbåter, ferger og busser, før teknologien er skikkelig på plass:

Han er kjent med at båtene i Nordlandsekspressen går med redusert kapasitet.

– Det er uheldig. Når de som er om bord sier at utstyret ikke fungerer, må de bli lyttet til. Turistsesongen nærmer seg og da bør båtenes fulle kapasitet utnyttes. Vi er ille ute, dersom vi må sette inn ekstra båter for å ta unna trafikken, sier han.