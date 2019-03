Kritiserer dommen etter vogntogulykken som tok Charlies (22) liv: – Tingretten på ville veier

– Jeg mener at tingretten er på ville veier, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet.

7. januar i år mistet et vogntog kontroll over tilhengeren sin på E8 i Balsfjord. Den traff bilen til den unge jusstudenten Charlie Lind (22), som havnet i koma og torsdag døde av skadene.

Vogntogsjåføren ble samme dag dømt til 90 dager i fengsel.

Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Fordi den litauiske sjåførens handling ikke ble ansett som grov uaktsomhet, slapp han å betale oppreisningserstatning.

– Hvilket signal sender vi ut til andre transportører dersom vi mener dette er en ordinær uaktsomhet og ikke grov, spør Oretorp.

– Burde fått strengere straff

Oretorp har lest dommen og mener tingrettens begrunnelse langt på vei tilsvarer en dom om grov uaktsomhet.

Charlie Dan Lind døde torsdag ettermiddag, som følger av ulykken han var involvert i den 7. januar. Foto: Privat

Han peker på at retten i dommen sier at føreren hadde for høy fart, og at det er lagt vekt på vogntogets hastighet og dekktilstand.

– I slike tilfeller skulle sjåføren etter mitt skjønn vært dømt til å betale en oppreisningserstatning til den skadde – eller i dette tilfelle, dessverre, de etterlatte, sier Oretorp.

Oretorp mener ulykken trolig ikke ville skjedd om sjåføren hadde tatt de forholdsregler som retten mener han burde tatt.

Bilen til Charlie Dan Lind fikk store skader i sammenstøtet med vogntoget. Foto: Marita B. Andersen / E8

Ber om et tydelig signal

Derfor mener han det er uhyre viktig at retten sender et tydelig signal.

– Fordi vi vet at kjøretøy som er i formelt forskriftsmessig stand, likevel kan være uforsvarlig å kjøre, ut fra gitte kjøre- og værforhold, sier han.

Vogntogsjåførens forsvarer gjør oppmerksom på at det har vært en omfattende bevisførsel i retten, og at tre kompetente dommere har vurdert bevisene.

– Denne foreningen må gjerne mene hva de vil, men jeg synes det er spesielt at de, som ikke har vært til stede, skal tilsidesette og mene seg kompetente til å mene noe i denne saken, sier advokat Ulf E. Hansen.

På Twitter har advokat Brynjar Meling også hevet seg på. Han skriver:

Avventer ankebeslutning

Det er ikke bestemt om familien vil anke dommen.

– Vi lar familien få ro og konsentrere seg om andre ting før vi tar en vurdering på om vi anker dommen, sier bistandsadvokat Bjørn Berg.

Charlies mamma, Ramona Lind, hadde etter dommen vondt for å forstå at retten vurderte at sjåføren ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt.

– Jeg opplever straffen som en hån mot livet til Charlie, sa moren Ramona Lind.