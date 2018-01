Sinne risikerer å være legevakt døgnet rundt – hele året

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre den såkalte akuttmedisin-forskriften. Denne forskriften er til for å bidra til at befolkningen mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Departementet vil gjøre det slik at en lege kun kan ha vakt alene om han eller hun har godkjenning som spesialist i allmennmedisin eller har godkjenning som allmennlege.

Hvis disse punktene ikke er oppfylt, må kommunen etablere en såkalt bakvakt, som betyr at en allmennlege alltid må være tilgjengelig for å rykke ut om det behøves. Dette kan ifølge flere kilder bli problematisk for små kommuner med en liten legevakt og få leger med spesialisering i allmennmedisin.