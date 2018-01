Kommunale fastlegestillinger kan være løsningen på prekær legemangel

Mens nesten ingen vil ta over private fastlegestillinger, er det nå rift om å bli ansatt som lege i det offentlige.

Helsesjef i Bodø kommune, Arne Myrland, forteller at hele Norge har slitt med å rekruttere til private fastlegestillinger.

– Nye leger ønsker seg ordnet arbeidstid, fast lønn og trygghet rundt arbeidsforhold. Det får de i offentlige stillinger.

Myrland sier at det i Bodø er 10 kommunale fastlegestillinger og 36 privatpraktiserende. Det er dyrere for kommunen å ansette leger selv, enn at private driver som fastlege.

Etter at Bodø kommune lyste ut en ledig kommunal fastlegestilling ved Havna legesenter har de nesten doblet antall søkere.

– Vi har fått 14 søkere, til denne stillingen. De tre siste private stillingene vi lyste ut, fikk kun mellom 0–2 kvalifiserte søkere.

Sliter med å tilby fastlege til alle som ønsker det

Det siste halvåret har det vært stort fokus på at fastleger har en nesten umenneskelig arbeidsmengde. Nå sliter Bodø kommune med å tilby fastlege til innbyggerne som ønsker det.

Arne Myrland er glad for at lokalpolitikerne tar saken på alvor. Foto: Monica White Martinsen / NRK

Helsesjef i Bodø kommune Arne Myrland forteller at situasjonen er alvorlig, men at de ser lyst på situasjonen etter at politikerne sa seg villig til å bidra økonomisk.

– Situasjonen i Bodø i dag, er at vi har en krevende situasjon med å tilby fastlege til innbyggerne som ønsker det. Det er tre leger som har ledige plasser, og alle er menn. Så det er ikke mulig å skaffe en kvinnelig fastlege, for dem som ønsker det, og det synes vi er alvorlig, forteller Myrland.

I høst bevilget lokale politikere penger for å endre situasjonen, det ble da lyst ut en kommunal fastlegestilling.

– Politikerne har sagt ja til å hjelpe, og har finansiert ekstra penger, blant annet til nye fastlege stillinger. De har også sagt ja til ytterlige 3,2 millioner til rekrutteringsarbeid fra 2019, og det synes vi er veldig bra.

– Vi har en trygghet som de andre ikke har

Randi Sjøvoll er kommunal fastlege ved Rønvik legesenter i Bodø. Hun forteller at det er travelt å være kommunalt ansatt, men at de har en trygghet som de private ikke har.

Randi Sjøvoll er glad for tryggheten rundt arbeidsforholdet hun får når hun jobber for det offentlige. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det er travelt å være kommunal fastlege, men trygt. Hvis vi eller barna blir syke, så har vi rett på sykedager, og vi har gode pensjonsordninger.

– Hva synes du om at det ikke er noen kvinnelige fastleger som har plass til nye pasienter?

– Dersom man vil ha en kvinnelig lege, så skal det være mulighet til å få det. Per dags dato er det lenge siden det har vært ledig hos en kvinnelig fastlege, og dette er veldig synd.