Tirsdag sendte meteorologene ut farevarsel på oransje nivå om fare for flom, jordskred og kraftig nedbør på Helgeland og sørlige Salten.

I dag sendte meteorologene ut nok et farevarsel – denne gang for kraftig vind.

Kraftigst vind blir det torsdag i Ofoten, deler av Troms og kysten av Vest-Finnmark, hvor det er sendt gult farevarsel på vindkast.

Det blir sørvestlig sterk kuling og vindkast på 25–27 meter per sekund.

Vinden ventes å være på sitt sterkeste om ettermiddagen før den avtar torsdag kveld.

Høststorm?

– Er det årets første høststorm som er på vei?

– Det kan bli til dels kraftige vindkast. Men jeg vil nok ikke kalle det en høststorm. Det er et ganske kraftig lavtrykk til å være august, sier vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar ved Værvarslinga for Nord-Norge.

Torsdag blir det sørvestlig sterk kuling og vindkast på 25–27 meter per sekund i Ofoten og Sør-Troms. Foto: Yr.no

Mange er fortsatt på ferie når farevarselet kommer, og har kanskje trampoliner og hagemøbler stående ute. Derfor råder meteorologen folk til å være observante.

– Vi hadde nok ikke sendt ut farevarselet på dette om vinteren. Men vi har er en annen årstid, som gjør at konsekvensene kan bli litt annerledes enn på vinteren.

Det er fortsatt båter som ligger på fjorden og det er fortsatt løv på trærne.

– Da kan vindkastene ta litt bedre. Derfor har vi valgt å sende ut farevarsel, sier Aashamar.

Kan bli nedbørsrekord

Lenger sør i fylket har det kommet over 100 millimeter regn på Helgeland. Her har hurtigbåttrafikken innstilt flere ruter grunnet dårlig vær.

I tillegg er det jordskred- og flomvarsel ute fra NVE.

Regntungt i Lødingen onsdag. Foto: Børre M Albrigtsen

Det ventes fremdeles 20–40 millimeter videre utover kvelden i områdene der det kommer mest.

De store nedbørsmengdene er dårlig nytt for det fire dager lange sykkelrittet Arctic Race, som trekker til seg sykelister i verdensklasse fra hele verden.

I Bodø foregår musikkfestivalen Nordland musikkfestuke. Her er alle utendørsarrangementer flyttet innendørs.

Ingen steder er det målt så mye nedbør i dag som ved målestasjonen på Vassvatnet i Aldersundet i Lurøy.

Plenen til Sølvi Presteng på Austbø i Alstahaug ble oversvømt onsdag. Foto: Sølvi Presteng

– De siste 12 timene er det målt 109, 3 millimeter nedbør her. Det tilsvarer om lag 10 centimeter vann på alle overflater på bakken dersom alt hadde kommet på en gang, sier Aashamar.

Augustrekorden på 169 millimeter i 1983, skal det nok noe til for å slå, ifølge meteorologen.

– Men vi snakker nok om en topp 10-augusthendelse, tror han.

Det våte ruskevær skyldes at et høytrykk over Danmark treffer et kraftig lavtrykk oppe ved Jan Mayen.

– Det presser opp varm og fuktig luft fra sørvest i Atlanteren. Når det dras opp og treffer inn mot kysten av Nordland blir det mye nedbør av det, sier vakthavende meteorolog Ola Bakke Aashamar ved Værvarslinga for Nord-Norge.

