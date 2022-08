Det er mye nedbør i vente.

I dag er det sendt ut farevarsel på oransje nivå for svært mye regn på Helgeland.

Natt til torsdag ventes opp mot 120 millimeter nedbør på 24 timer.

De siste 12 timene av det kommende døgnet ventes opp mot 90 millimeter.

Den mest intense nedbøren er ventet å komme fra midt på dagen i dag til natt til torsdag.

Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, bemerker:

– Det er fare for stengte veier og vannplaning.

Våt overraskelse for syklister

120 mm tilsvarer ti 10-liters bøtter med vann per kubikkmeter.

De store nedbørsmengdene faller dagen før Arctic Race går av stabelen.

Det fire dager lange sykkelrittet Arctic Race har lange tradisjoner i Nordland og trekker til seg sykelister i verdensklasse fra hele verden.

Men i år venter altså en våt overraskelse på syklistene.

– Det er akkurat i det området hvor det nå er sendt ut oransje farevarsel for regn, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Hans kollega, meteorolog Eirik Samuelsen, påpeker:

– Det er sendt ut jordskredvarsel fra NVE på oransje nivå, så det er noe å være obs på. Det har vært noen jordskred på tidligere regnhendelser i sommer, blant annet her i Troms.

– Det er også gult varsel på flom. Og selve regnet kan skape mye overvann både på veier og ellers så det kan bli lokal flom i små bekker. Det blir veldig mye regn på kort tid, så hvis ikke jorda kan ta unna det så vil det samle seg vann.

Arctic Race of Norway Ekspandér faktaboks Arctic Race of Norway er et norsk etapperitt i landeveissykling som er en del av Europatouren.

Rittet går har etapper i Nordland, Troms og Finnmark.

Den første utgaven gikk i 2013, med start i Bodø. I 2014 var det målgang på Nordkapp.

Rittet arrangeres i samarbeid med Amaury Sport Organisation, arrangør av blant annet Tour de France og Vuelta a España. Kilde: Wikipedia.

– Blir mer uoversiktlig

Det er et lavtrykk i Norskehavet som sender milde luftmasser og et markant vindfelt inn mot fjellene i den sørlige delen av Nordland.

I kombinasjon med frontsystemer og byger vil fjellene bidra til nedbøren. Dette gjør at vi venter svært mye regn utover dagen i dag.

Allerede har det kommet nesten 50 mm på Lurøy.

Meteorologen sier at vannet renner raskt unna, men at det kan bli noen store dammer på asfalten.

– Men det blir heller ikke supert vær fremover. Det vil være skyet av og på med regn på torsdag i området og være sørvestlig frisk bris.

August Jensen er syklist fra Bodø, og sykler for det amerikanske laget Human Powered Health i rittet.

– Det kan fort bli fælt, sier han.

– Det blir glattere, og det blir også mer uoversiktlig. Men vi er såpass erfaren at vi tar det på strak arm.

FORDEL: Det skal regne 10 10 liters bøtter vann per kvadratmeter dagen før sykkelrittet. August Jensen fra Bodø tror det kan være en fordel. Foto: Human Power Health

Syklisten har godt over 500 konkurranseritt på CV-en rundt om i verden, og har syklet i både skogbrann og ekstremhete.

Han tror det kan være en fordel å være norsk når været blir så dårlig.

– Det kan være en fordel. Det er mange spanjoler og franskmenn som ikke er vokst opp med like forhold, men de fleste har nok opplevd sånn vær som man kan få disse dagene her oppe i nord.

– Det kan bli interessant det her. Men jeg tror det er arrangører som er bekymra nå før rittet, sier syklist Jensen.

– Rittet regner ikke bort

Men ledelsen for sykkelrittet ser ikke det som noen hindring.

– I sykkel må man tåle det været man får, sier Knut Eirik Dybdal, gründer og daglig leder for Arctic Race of Norway.

Tidligere har Tour de France blitt stoppet av jordskred. Men arrangørene for Arctic Race er ikke redd for at det samme vil skje under dette rittet.

– Det regner ikke bort, da må det skje noe helt spesielt fra naturen sin side med infrastrukturen vi skal bevege oss på, sier Dybdal.

– Sykkel er utendørsidrett, så der må man tåle det være man har uansett, sier Dybdal.

– Dette er den idretten der man konkurrerer og nesten kan fryse i hjel på samme tid. Men jeg tror de fleste syklister på mitt nivå er ganske hardbarka, sier August Jensen fra Bodø Foto: Human Power Health

– Men det er jo meldt farevarsel for både flom og skred i tillegg til 120 mm regn. Gjør dere noen tiltak?

– Hvis det skjer noe i forkant som ødelegger vei og sperrer vei, gjør vi vurderinger med kommune, politi og veimyndigheter om endringer på ruta, sier Dybdal.

– I verste fall blir det en etappe vi ikke kan gjennomføre som vi skal. Vi har egne planer for å gjennomføre løpet på alternative måter.

Foreløpig er det bare presentasjonen av lagene som er kansellert. Den foregår på onsdag, da det er meldt mye regn.

– I utgangspunktet følger vi myndigheter og andre sine anbefaler med varslene som er, og håper på at det ikke blir så mye regn som det er meldt.