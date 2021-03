Sender dørselgere fra smittehovedstad til Narvik: – Jeg lurer på om de skjønner alvoret

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utviklingen av koronasituasjonen går feil vei. Smitten øker. Senest tirsdag kom det nye strenge tiltak.

I Bodø har reglene vært strenge helt siden fredag 5. mars, og det har siden da vært anbefalt å kun gjennomføre høyst nødvendige reiser.

Likevel har boligalarmselskapet Sector Alarms sendt selgere fra Bodø til nær smittefrie Narvik.

– Våre selgere i Bodø har dette området som sitt ordinære hjemmeområde. Jeg kan derfor bekrefte at våre selgere nylig har jobbet i Narvik, sier kommunikasjonssjef i Sector Alarm, Sissel Eckblad.

– Lurer på om de skjønner alvoret

Sector Alarm er et sikkerhetsselskap selger blant annet alarmer. De skriver selv på sine hjemmesider at de er opptatt av å opprettholde helse og sikkerhet for deres kunder og medarbeidere.

«Vil vi informere deg om at Sector Alarm har gjort grundige forberedelser for å opprettholde full drift med henblikk på en situasjon som denne.» heter det på deres hjemmesider.

I Narvik reagerer de på nyheten om at selgere reiser fra Bodø til Narvik.

Ordfører i Narvik Rune Edvardsen. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Jeg blir betenkt, og synes det er rart at et firma sender folk fra Bodø oppover hit for å selge. Det er selvfølgelig ikke noe vi ønsker, sier ordfører i Narvik Rune Edvardsen.

Han understreker at han ikke kan nekte dem å komme nordover, men han stiller spørsmål ved hvor nødvendig det er.

– Det er svært umusikalsk. Jeg lurer på om de skjønner alvoret, spesielt etter at de nye reglene kom, sier ordføreren og legger til:

– Vi er en kommune som har hatt svært lite smitte. Det er både flaks og dyktighet. Vi ønsker ikke smitte inn hit, og Bodø er tross alt et sted med mye smitte. Jeg håper Sector Alarm revurderer praksisen.

Også andre steder har frarådet folk fra byer med mye smitte om å komme tilreisende. Blant andre ordføreren i Vestvågøy, Remi Solberg, som var krystallklar i forrige uke.

– Vi ønsker ikke besøk nå.

Følger myndighetenes råd

Ordføreren får støtte fra kommuneoverlege i Narvik, Sverre Håkon Evju.

– Det kan være en uheldig signaleffekt med tanke på smittesituasjonen i Bodø. Det er kun nødvendige reiser som skal utføres.

Sissel Eckblad i Sector Alarm avviser at de bryter noen regler og råd.

– Vår forståelse at de nye smitteverntiltakene begrenser seg til private sammenkomster og ikke er rettet mot næringsvirksomhet, herunder oppsøkende salg eller håndverkere, installatører og lignende.

Narvik har ikke mye smitte, men blir i likhet med alle andre rammet av konsekvensene. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Hun sier også at denne forståelsen støttes av NHOs smitteverngruppe.

NRK spør Eckblad hvordan de begrunner at det er strengt nødvendig at selgere reiser fra Bodø til Narvik for å gjøre oppsøkende salg. Da svarer hun det samme som ovenfor og legger til:

– Vi følger myndighetenes råd og regler om smittevern, både nasjonale og lokale regler, og vi er trygge på at vi har gode rutiner som sikrer at vi ikke bidrar til smittespredning.

Salgssamtalene gjennomføres ifølge Eckblad i all hovedsak utenfor husene de oppsøker.

– Det er kun dersom vi blir invitert inn i boligen og etter at vi har spurt kunden om de er friske at vi eventuelt går inn i boligen.

– Opp til bedriftene

Daniel Bjarmann-Simonsen er leder for NHO Nordland. Han sier at NHO har hjulpet bedriften med å vurdere om det de gjør er lovlig.

– De har fått en vurdering hvorvidt det er innenfor forskriften å gjennomføre oppsøkende salg. Det er fullt lovlig sånn som den ligger nå.

– Det er kanskje lovlig, men er det lurt?

– Det er ikke opp til oss å vurdere hva som er lurt. Det må bedriftene vurdere selv. Vi vurderer kun hva som er lov. Men det er selvsagt ekstremt viktig å følge smittevernreglene.

Bjarmann-Simonsen sier at dersom lokale myndigheter har andre råd eller bestemmelser, må bedriftene forholde seg til det. Men ikke nødvendigvis ønskene.

– De må i hvert fall respektere formelle råd eller bestemmelser. Om det er lurt å lytte til den type utspill som ordføreren og kommuneoverlegen har gitt, det må bedriften vurdere selv.