Har fjernet 7000 kilo med fiskesluker fra naturperle – hedret med pris

Siden 2005 har Bodø sportsdykkerklubb, med Jan-Gunnar Berg som primus motor, sørget for å fjerne hele 7000 kilo med fiskesluker, tusenvis av meter med fiskeline og mye annen søppel fra havbunnen i Saltstraumen i Bodø.

Det har blitt lagt merke til og under Hold Norge Rent-konferansen, som blir avholdt i Sola i Rogaland, ble Berg og dykkerklubben i dag hedret for at de har gjort en ekstraordinær innsats mot forsøpling.

– Mye av grunnen til at Bodø sportsdykkerklubb fikk prisen i år er at de har jobbet med dette over lang tid – lenge før marin forsøpling fikk det fokuset det har i dag, sier Nancy Strand, direktør i Avfall Norge og del av juryen.

Plukket blysluker tilsvarende to personbiler

Nancy Strand, direktør i Avfall Norge, mener marin forsøpling – sammen med klimautfordringen – er vår tids største miljøproblem. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Strand forteller at det kom inn mange forslag på nettopp dykkernes innsats, og at klubben i Bodø raskt kom i juryens søkelys.

I sin begrunnelse trekker juryen blant annet fram hvordan Berg egenhendig har plukket blysluker tilsvarende et par personbiler.

«Han har også vist en egen evne til å engasjere andre dykkere i lokalmiljøet, og dykkerklubben har drevet et langvarig og systematisk arbeid med opprydding av Saltstraumen», står det å lese.

– Noe av hensikten med utdelingen er å gi en liten honnør til de som gjør en utrettelig innsats for miljøet, og inspirere flere til å ta et tak. Marin forsøpling er en av vår tids aller største utfordringer.

Stolte av utmerkelsen

Under den nasjonale strandryddedagen i fjor, benyttet Bodø sportsdykkerklubb anledningen til å plukke søppel like bortenfor Saltstraumen, mellom Godøystraumen og Knaplundbukta.

Det resulterte i ti kubikk med søppel. Alt fra plast til trålrester og annet husholdningsavfall ble hentet opp.

Hovedpersonen selv, Jan-Gunnar Berg, har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar. Men nestleder Geir Didriksen beskriver det som en «stor utmerkelse».

– Vi har plukket sluk i Saltstraumen i mange år. I fjor hentet vi opp rundt 350 kilo. Noe selger vi videre, resten gir vi til kommunen, forteller Didriksen.

Klubben i Bodø viste frem slukene på NRKs Saltstraumen-sending i fjor. Her henter de opp én prosent av alt utslipp av norske blysluker i Norge hvert år – kun i Saltstraumen. Foto: NRK

I år har klubben også ryddet i havna i Bodø. Her har de funnet både sykler, lamper, handlevogner. Og én moped.

Mye engasjement blant dykkerne

Sølve Stubberud i Norges Dykkeforbund tok imot prisen på vegne av Bodø sportsdykkerklubb i Stavanger i dag.

Han forteller om stor mobilisering blant dykkerklubbene rundt om i landet. Minst 50–60 klubber har engasjert seg i arbeidet.

– Tidligere har Åge Wee og Willy Smedsvik i Slettaa Dykkerklubb fått samme pris. Totalt ryddet dykkerklubber rundt om i landet 50 tonn i fjor, sier Stubberud.

– Vi har sett utfordringen på nært hold i mange år. Tidligere var det et problem at man måtte betale for å få levert inn søppelet man ryddet opp. Det jobbes det heldigvis med å finne en ordning på nå.