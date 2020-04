– Denne sesongen har vært svakere enn de foregående, sier solforsker Pål Brekke ved Norsk Romsenter til NRK.

Det er sola som styrer mengden, styrken og varigheten på nordlysutbruddene vi ser på himmelen. Den jobber i såkalte sykluser, og en solsyklus varer i elleve år.

– Nå er sola inne i en periode med færre solstormer og utbrudd, noe man er avhengig av for de kraftigste nordlysene.

Pål Brekke sier nordlyset kommer tilbake for fullt om noen år. Foto: Norsk Romsenter

NRK har tidligere fortalt om en oppdagelse av et helt nytt nordlys. Og reiselivsnæringa jublet da nordlyset plutselig danset over himmelen i spillet Fortnite.

Lite tyder på at himmelfenomenet vil bli mindre ettertraktet i årene som kommer til tross for at vi nå, ifølge forskerne, kan vente oss noen mindre imponerende nordlyssesonger.

Les også: Tror nordlyssurfing kan bli det neste store trekkplasteret til Lofoten

– Varte ofte hele natta

I Norge bølger beltet seg langs kysten av nordre Nordland, Troms og Finnmark, hvor vi kan se nordlys nesten hver eneste stjerneklare natt i vinterhalvåret.

Tommy Johansen er frilansfotograf i Lofoten. Foto: Privat

I Oslo-området kan man observere nordlys et par ganger i året, mens det så langt sør som Berlin bare vises en gang i året. I Roma bare en gang hvert 100 år.

– Men nordlys sånn som vi så rundt 2014 og 2015, har vi ikke sett i år i Norge. Jeg har hørt snakk om ett og anna utbrudd, men de har vært kortvarige. Utbruddene før syklusen snudde var veldig kraftige og varte ofte hele natta, sier Tommy Johansen.

Han bor på Ramberg i Lofotens nordlysmatfat, og har fotografert naturfenomenet i flere år.

– Trolig fortsette å ta det for gitt

– Det er litt synd at vi er i en bølgedal nå, men sånn er naturen. Det er ikke noe å gjøre med det. Men vi er ikke ferdig utlærte på det som skjer på himmelen. Mye kan skje som vi ikke har forutsett.

Johansen forteller at man tidligere kunne stille klokka etter nordlysutbruddene, men at det ikke har vært tilfelle på noen år.

– Vi som bor her nord er vant til det, og vil nok trolig fortsette å ta det litt for gitt. Men det er klart, er det større forandringer i mønsteret må man strekke seg litt lenger for å fange det, sier frilansfotografen.

«Solar minimum»

Det er Sola som sørger for nordlys, gjennom å sende store elektriske utladninger mot Jorda. Og ifølge Brekke følger vår nærmeste stjerne en 11 år lang aktivitetssyklus.

Når aktiviteten er på maks inntreffer det som kalles «Solar maksimum», med en rekke solflekker og utbrudd i form av solstormer som resultat. Dette påvirker logisk nok nordlyset, som har en tilsvarende økning i aktivitet.

Forrige maks var i 2013, og nå er vi rundt det punktet forskere kaller «Solar minimum».

Tommy Johansen fanget nordlyser over Reine i Lofoten. Foto: Tommy Johansen

Tror nordlys blir enda mer eksklusivt

– Vi forventer at også de neste sesongene blir litt svakere enn tidligere. Om tre-fire år vil aktiviteten ta seg opp igjen for en periode med masse, masse nordlys. Vi vil ha mye glede av nordlys frem i tid.

Forskeren sier nordlyset nå fremover vil bli enda mer eksklusivt. Brekke tror det vil bli enda mer spennende å jakte på fenomenet.

– Det vil jo ikke være så sikkert at man vil se det hver kveld. Det er som når man fisker laks. det er svært spennende for hvert kast. Det er slettes ikke sikkert man får napp, sier Pål Brekke.