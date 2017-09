Jim fikk frysninger på ryggen av sitt eget nordlys-bilde

Sent onsdag kveld tok hobbyfotograf Jim Roald Eriksen dette bildet i Meløy i Nordland. Da han kom hjem forteller han at det gikk kaldt nedover ryggen hans.

– Jeg har drevet med nordlysfoto i 4–5 år og har aldri sett noe slikt. Da jeg kom inn, satte jeg datamaskinen på fanget og snudde den opp på høykant. Det ga meg frysninger langt nedover ryggen, sier han.

Det var like før klokken halv tolv Eriksen tok bildet, som har høstet flere kommentarer i tråd med hva Eriksen ser i bildet.

– Det minner jo om et ansikt, da forstod jeg at det var et ganske spesielt bilde.

Det er ikke første gang folk har observert ansikter i nordlyset.

«Guovssahasat» – nordlys

Eriksen har vokst opp i en sterk, samisk kultur. Fra barnetroen sin har han blitt opplært til å tro at man kan se forfedrene sine.

Dette bildet tok fotograf @sarahjohannee i Lofoten onsdag kveld. Foto: @sarahjohanne

– Guovssahasat sier vi på samisk. Når nordlyset flammer på himmelen får man ikke plystre, synge eller gi mye lyd fra seg. Man skal respektere nordlyset, og dét overholder jeg, forteller Eriksen.

Han sendte bildet til foreldrene som umiddelbart dro kjensel på fjeset.

– Den samiske kulturen står sterkt i familien, min mor sa at trekkene kunne minne om min oldemor. Man tenker jo at det finnes mer mellom himmel og jord enn vi aner, sier Eriksen.

– Noen vil jo kunne påstå at bildet er etterbehandlet, hva tenker du om det?

– Jeg forstår godt at noen vil tenke i de banene, men jeg tar mye naturbilder og det er viktig for meg at bildene fremstår naturtro.

Hva er KP-indeks? Ekspandér faktaboks KP-indeks er en måleenhet for å beregne sannsynligheten for å se nordlys

Stammer fra tysk, «planetarische kennziffer» og betyr planetarisk nummer.

Et numerisk system fra 0–9 som beregner styrken på de geomagnetisk aktivitet. Alt over 5 er kategorisert som en geomagnetisk storm.

Nordlysvarsel viser gjerne hvilket tall KP indeksen er

Solstormen AR2673 som traff jorden i september ga en KP-indeks på 8 og ga svært kraftig nordlys. Kilde: Nordlysvarsel.com

– Ligger an til en god sesong

Seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter forstår godt at Eriksen ser et ansikt i bildet. Han sier at av og til mener folk de ser noe, enten fugler, eller i dette tilfellet et ansikt.

Også over Bodø var nordlyset godt synlig. Her i et bilde av @bentrksj fra Mjelle. Foto: @bentrksj

I går var nordlysindeksen på over 6, noe som ga gode forhold over store deler av landet. Skal vi tro Brekke, gir aktiviteten de siste par månedene gode forhold for nordlyset utover høsten.

Også tidligere i år var det høy aktivitet som ga fantastisk nordlys. I midten av september passerte indeksen for nordlysstyrken 8 på skalaen.

Seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter la merke til fjeset i Jims bilde. Foto: Norsk Romsenter

– Det har vært mye nordlys i det siste og sannsynligvis vil det fortsette utover hele vinteren, sier Brekke.

Forskeren er glad for at interessen har vært økende de siste årene.

– Det er en synlig kobling mellom jorda og sola. Det er artig og se at forskningen man driver med mot nordlyset gir effekter og er med på å lokke flere ut til å se det, sier han.