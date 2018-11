Satser på nordlys og bølger: – Ikke noe for «Instagram-turister»

– Nordlys og bølger er jo det beste vi har å by på i Nord-Norge.

Daglig leder for Unstad Arctic Surf, Tommy Olsen, er sikker i sin sak, og har derfor bestemt seg for å satse på nordlyssurfing.

Allerede har den første kunden vært innom den lille bygda Unstad i Lofoten. Neil Schalkwyk tok turen helt fra Sør-Afrika for å oppleve surfing kombinert med lysfenomenet som allerede er et enormt trekkplaster for turistnæringer i Nord-Norge.

Ikke for Instagram-turister

Men, det kommer ikke med noen «nordlysgaranti», og er heller ikke et tilbud for alle turister.

– Vær og vind skal klaffe for at man i det hele tatt ser noe når man surfer, og ikke minst få et bilde av det. Det krever mye planlegging og god hjelp fra månelyset og fotoutstyr.

Olsen forklarer at de som har gjort dette tidligere og som er i målgruppen for det nye tilbudet, er surfere som har en del erfaring.

– Dette er ikke for dem som kun er ute etter et kult bilde. Det er for dem som er ute etter en unik opplevelse og er interessert i surfing. Vi vil ikke kommersialisere det, og sikkerhet er utrolig viktig.

Daglig leder for Unstad Arctic Surf, Tommy Olsen. Foto: Benjamin Fredriksen

Men berømt surfebilde gir god reklame

Selv om de som er opptatt av fotografi og sosiale medier ikke er den tenkte målgruppen for det nye tilbudet, så kan det likevel tiltrekke mange turister i denne kategorien. Det tror i hvert fall Mats Slaastad Birkelund, som jobber med sosiale medier hos Unstad Arctic Surf.

– Folk har sett bildet av surferen i nordlys og vil prøve det selv.

Han referer til «det umulige bildet» som ble tatt i 2016 av den berømte surferen Mick Fanning som surfet mens nordlyset herjet på himmelen. Bildet imponerte mange fotografer, og har gått sin seiersgang på sosiale medier.

Les også: Fiskebygda som ble surfeparadis

Tommy Olsen sier også at de har merket ekstra interesse fra Australia etter at bildet ble publisert. Noe som kan være en naturlig effekt siden det er Fanning sitt hjemland.

For 30.000 kroner får du tre dager med mat og overnatting, og muligheten til å surfe i nordlys med et kamerateam på slep.

– Det har vist seg at jo mer unikt et tilbud er, jo enklere er det å få de rette kundene som er villige til å betale for det. Vi vil gjøre unike opplevelser salgbart, sier Olsen.

Dette bildet fra Unstad har fått massiv oppmerksomhet på sosiale medier. Foto: EMIL SOLLIE OG MATS GRIMSÆTH / RED BULL CONTENT POOL

Setter Lofoten på kartet

Selv om dette ikke er et produkt for den menige mann, vil det trigge nysgjerrigheten og kanskje få flere til å reise til Lofoten, mener reiselivssjef i Lofoten Elisabeth Dreyer.

– Jeg tror at dette vil vekke mye oppmerksomhet, også til de som ikke nødvendigvis vil komme hit for å surfe, sier Dreyer.

NHO Reiseliv la nylig frem en rapport som viser at opplevelsesbransjen har økt mest i Nordland, og at det er nettopp spesielle opplevelser vi er ute etter når vi reiser.

– Det er ting som dette som gjør at man blir satt på kartet. Jeg synes det er en spennende og spenstig satsing av Unstad. Lofoten har et uforløst potensial. Vi må finne flere slike produkter som kan utvikles, slik at vi trigger nye målgrupper til å komme hit.