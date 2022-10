Omdiskutert Rødt-topp kan bli gjenvalgt – Rød Ungdom truer med bråk

– Det kommer til å vekke nasjonal oppsikt. Jeg tror også Rødts velgermasse vil reagere, sier redaktør i Trønderdebatt, Snorre Valen.

Det var han som først kunne avsløre at den omstridte politikeren Per-Gunnar Skotåm topper fylkestingslisten i forslaget fra nominasjonskomiteen til Rødt i Nordland.

Noe Skotåm selv bekrefter.

– Jeg ble forespurt om å være blant de fem øverste på lista. I forslaget fra nominasjonskomiteen er jeg nominert på førsteplass. Det er en tillit jeg takker for og tar imot, sier Skotåm til NRK

Vel vitende om at det kan bli bråk rundt nominasjonen.

Konspirasjonsteorier og russisk propaganda

I april trakk Skotåm seg fra landsstyret og internasjonalt utvalg i Rødt.

Bakgrunnen var hans rolle som deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no.

Nettstedet har blant annet vært kritisert av flere medier for gjengivelse av russisk krigspropaganda, konspirasjonsteorier og rasisme.

Pål Steigan er mannen bak nettstedet og kaller seg sjefredaktør. Steigan er tidligere formann for AKP (m-l) og en kjent samfunnsdebattant på ytre venstrefløy norsk politikk.

Han er også en kamerat av Per-Gunnar Skotåm.

Per-Gunnar Skotåm ønsker ikke å gå inn i en debatt med Rød Ungdom. – De gir uttrykk for sitt syn på nominasjonen. Det er en naturlig del av den organisasjonsmessige behandlingen av nominasjonskomiteens forslag til fylkestingslista. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Til tross for bråket i vår, valgte Skotåm å stå ved Steigans side.

– Jeg forlater ikke en kamerat i en kamp, sa han til NRK – og insisterte på å fortsette som både lokalpolitiker i Fauske og gruppeleder for Rødt Nordland i fylkestinget – til tross for all den interne kritikken.

Tidligere har Rødts landsstyre tatt avstand fra Steigan.no.

Rød Ungdom vil ha et oppgjør med folkevalgte i partiet som har tilknytning til nettstedet.

Rød Ungdom i Nordland er tydelig på hva de mener om en eventuell nominasjon av Skotåm på topp av fylkestingslisten.

I et Facebook-innlegg skriver ungdomspartiet følgende:

Vi kommer til å vurdere vår deltakelse i valgkampen i Nordland om dette blir vedtatt, samt vårt samarbeid med Rødt Nordland». Jorid Torgnes Kristensen, Rød ungdom i Nordland

I innlegget, signert leder Jorid Torgnes Kristensen, står det videre at ungdomspartiet mener listeforslaget er uakseptabelt.

Kristensen vil ikke utdype kritikken overfor NRK.

Per-Gunnar Skotåm har selv ikke sett hva Rød Ungdom har skrevet på Facebook.

– Men jeg er kjent med at de har uttalt seg, sier han.

– Det er viktig å huske på at dette er et forslag som er til høring. Både Rød Ungdom og andre har anledning til å gi uttrykk for sitt syn, og det har de gjort. Men det betyr ikke at jeg har revurdert mitt ja. Jeg takker for tilliten og står i det enn så lenge. Så er det opp til organisasjonen å avgjøre hvor de ønsker å bruke meg.

Skotåm opplever selv at han har støtte fra flere i partiet.

– Det gjelder ikke alle, men forholdsvis mange mener jeg gjør en brukbar jobb som Rødt-politiker. Det var en viss turbulens rundt mitt styreverv i Mot Dag i vår. Da var det flere i Rødt Nordland som reagerte på den stigmatiserende behandlingen jeg ble utsatt for.

– Hvorfor velger du å fortsette, til tross for den uroen som har vært?

– Jeg er ikke en som går unna. Jeg mener at en del av kritikken er feil. I den forbindelse har jeg ikke tenkt å gå unna. Hvis de ønsker meg, ønsker jeg å innfri den tilliten.

Leder av nominasjonskomiteen til Rødt i Nordland, Elisabeth Agnete Olsen, ønsker ikke å uttale seg i saken.

Snorre Valen i Trønderdebatt tror det er flere enn ungdomspartiet og partiledelsen som vil reagere dersom Skotåm nomineres på nytt.

Vil vekke oppsikt

– Det foregår og har foregått et betydelig arbeid å luke ut innslag av konspirasjonsteorier og propaganda i Rødt. Det blir vanskelig for dem å fortsette med det når de nominerer styrelederen for Steigan på en førsteplass i et viktig fylke for partiet, sier redaktøren i Trønderdebatt.

Han tror at nominasjonen kan bli en politisk kamp som handler om veldig mye mer enn Rødt i Nordland.

– En nominasjon av Pål-Gunnar Skotåm kan føre til en politisk kamp som gjelder hele Rødt og venstresidas forhold til en rekke problematiske saker, tror Snorre Valen. Foto: Klara Skovro Thoresen

– Spesielt etter pandemien og krigsutbruddet i Ukraina har det blitt åpenbart for de aller fleste at Steigan.no er en blogg som sprer problematiske konspirasjonsteorier. En renominasjon av Skotåm kan føre til en politisk kamp som gjelder hele Rødt og venstresidas forhold til en rekke problematiske saker.

Også politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland tror partiet vil blø velgere dersom Skotåm får beholde toppvervet.

Les også: Rødt-politiker nekter å skrive under på «lojalitetserklæring»

– Populær politiker

Samtidig viser det et fylkesparti som er i utakt, både med moderpartiet og partiets ungdom, ifølge Sneve.

– Årsaken til at det likevel skjer er at Skotåm er kjent som en dyktig og kunnskapsrik politiker. Han har en lang forhistorie i partiet og har lagt ned en solid innsats for Rødt over veldig mange år, sier Sneve.

– Pål-Gunnar Skotåms tette tilknytning til bloggen Steigan.no og hans manglende evne til å ta skikkelig avstand til det som kommer fram her, gjør at han er totalt i utakt med det jeg vil hevde er Rødts velgere i Nordland, sier Stein Sneve. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Rettelse: NRK lenket i en tidligere sak til steigan.no om konspirasjonsteorier knyttet til covid-19-vaksinen. NRK har valgt å fjerne lenken da påstanden har blitt fakstasjekket og motbevist.