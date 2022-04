Per-Gunnar Skotåm er politiker i Rødt og styreleder Mot Dag AS, selskapet som står bak det kontroversielle nettstedet Steigan.no. Denne uken trakk Skotåm seg fra landsstyret i Rødt på grunn av bråket rundt nettstedet og dets sjefredaktør Pål Steigan, den tidligere lederen i AKP (ml).

Per-Gunnar Skotåm er styreleder i Mot Dag AS. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Vi (Skotåm og Steigan) har et tillitsforhold som politiske kamerater gjennom mange år. Og når man plutselig blir kastet ut i en politisk strid, en politisk storm, så stikker man ikke av, sier Skotåm til NRK.

Rasisme og ugrei omgang med russiske kilder

Bråket startet med en kartlegging av Faktisk.no som viste at Steigan.no klart skilte seg ut som den største sprederen av russisk-kontrollert innhold blant alternative medier i Norge. I tillegg kommer styrelederens innrømmelser rundt rasisme.

Skotåm innrømmer nå at han synes Pål Steigans forhold til både russiske kilder og rasisme tidvis er problematisk.

– Han har brakt en del russiske kilder som er knyttet til russiske myndigheter uten å tydeliggjøre på noen punkt at dette er faktisk der det kommer fra. Der burde nettavisen vært bedre. Også er det noe som har med innvandring, fremmedfrykt å gjøre, for ikke å si at det kan også ha islett av rasisme i seg, sier Skotåm til NRK.

Han understreker imidlertid at han fortsatt mener Steigan.no er en viktig bidragsyter når det gjelder debatt, og å innhente kunnskap og informasjon.

Tre til fire promille selvkritikk

Til tross for massiv kritikk og uttalelsene til egen styreleder, nekter Pål Steigan å ta selvkritikk.

Han sier nettstedet han er redaktør for har publisert 13 500 artikler.

– Hvis jeg skulle se tilbake er det kanskje tre–fire promille jeg ikke ville publisert i dag. For en redaktør er ikke det noe dårlig score, synes jeg. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med situasjonen, sier Steigan til NRK.

Etter sendingen svarer Steigan på ytterligere spørsmål.

– Hva svarer du på anklagene om rasisme?

– Det er helt ute av proporsjon. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre.

– Dette kommer fra en som står Steigan.no svært nær?

– Man snakker kanskje om en uheldig formulering eller to for seks år siden. Jeg har ikke sett på det.

– Så du tar ikke selvkritikk på dette?

– En redaktør som ikke tar ansvar for det han publiserer er en feiging som ikke burde vært redaktør. En redaktør som påstår at han alltid har rett er en dum redaktør, sier Steigan til NRK.

Om angrepet fra Rødts partileder

Bråket rundt Steigan.no generelt og Pål Steigan spesielt, har også ført til at Rødt-leder Bjørnar Moxnes har gått hardt ut på egen Facebook-side. Der skriver han blant annet:

«Jeg stiller meg bak de tydelige svarene folk fra Rødts ledelse har gitt i en rekke sammenhenger om steigan.no: Rødts politiske prosjekt og steigan.nos politiske prosjekt er uforenlige. (...) Steigan har ingen roller i Rødt, og hvorfor han selv vil være med i et parti han er dypt uenig med og har lite til overs for, er uforståelig.»

Det har såret Pål Steigan:

– Det er veldig leit, og jeg skjønner ikke at det er dekning for det. Dette synes jeg det er veldig rart å høre fra min partileder. Hvis han hadde en slik kritikk av meg hadde jeg, sånn menneskelig sett, foretrukket at han hadde sagt det til meg ansikt til ansikt. Det er noe med det å beholde verdigheten, sier Steigan til NRK.