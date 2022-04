Rødt-topp om Steigan-bråket: – Jeg forlater ikke en kamerat i en kamp

Skotåm er deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no.

Nettstedet har den siste tiden vært kritisert av flere medier for gjengivelse av russisk krigspropaganda.

Tidligere i dag ble det kjent at Skotåm trekker seg fra sentrale verv i Rødt for å verne partiet. Han vil imidlertid fortsette som lokalpolitiker i Fauske, og er ennå gruppeleder for Rødt Nordland fylkesting.

Ifølge ham var det aldri et alternativ å trekke seg fra Mot Dag AS.

– Jeg forlater ikke en kamerat i en kamp, sier Skotåm til NRK.

Partisekretær i Rødt, Benedikte Pryneid Hansen, svarer med at det er trist at Skotåm velger bort partiet til fordel for Mot Dag.

– Krenkende for min integritet

Skotåm har lang erfaring fra politikken, og er for tiden kommunestyrerepresentant for Rødt i Fauske kommune.

Han har også lang erfaring fra gruvedrift og har i dag arbeidstittel minerer. Blant annet har han vært sakkyndig under innspillingen av den norske spillefilmen «Sulis».

Bråket rundt politikeren handler imidlertid ikke om gruver og steinbrytning.

Det handler om hans verv som styreleder og deleier imot Dag AS. Selskapet eier steigan.no – og Skotåm har fått mye kritikk for rollene.

– Du sier at du er utsatt for en kampanje og at du trekker deg fra landsstyret for å verne partiet. Men ville det ikke vært like naturlig å trekke seg fra vervet som styreleder imot Drag AS?

– Jeg er uenig i en god del av kritikken. Da jeg er uenig i en del av kritikken kan jeg ikke forlate Mot Dag AS, steigan.no og Pål Steigan, svarer Skotåm og legger til:

– Det ville vært krenkende for min integritet.

Per-Gunnar Kung Skotåm trekker seg fra landsstyret i Rødt etter bråket rundt styrevervet imot Dag AS. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Er steigan.no et godt sted å oppsøke informasjon om krigen i Ukraina?

– Nå legger du tydeligvis til grunn et premiss om at dette er en russisk propagandakanal. Det er jeg helt uenig i, svarer Skotåm.

– Det er en allsidig nyhetskanal for en rekke internasjonale og nasjonale spørsmål. Deriblant geostrategien som krigen blant annet handler om. Men både jeg og steigan.no har tatt sterkt avstand fra Russlands invasjon av Ukraina.

– Kampanje fra norske medier

På spørsmål om hvilke reaksjoner han har fått fra kollegaer i Rødt etter valget om å trekke seg, svarer Skotåm at mange mente det var på tide.

Men andre mener han burde valgt en annen vei.

– Andre har sagt jeg burde forlatt Mot Dag og steigan.no, og dermed valgt landsstyret. Det har vært delte meninger.

Å forlate Mot Dag ville gått imot Skotåms prinsipper, da han ikke er enig i premisset bak et slikt valg.

– Jeg er uenig i den totale fordømmelsen av steigan.no. Her er det en kampanje fra en rekke norske medier som ikke bryr seg om steigan.no, men de ønsker å skade Rødt.

Pål Steigan, sjefredaktør for steigan.no, sammen med styreleder imot Dag AS Per Gunnar Kung Skotåm. Foto: Morten Holm / NTB

Han forklarer videre at å forlate Mot Dag ville skadet hans egen integritet – og at det derfor ikke var et alternativ.

Steigan.no har fått kritikk for dekningen av krigen i Ukraina, men Skotåm mener han har vært klar på hva han mener.

– Jeg tar sterkt avstand fra russisk invasjon. At det har vært en omringning fra NATO opp mot russiske grenser forsvarer ikke at man går til et massivt militært angrep. Terskelen for å drive med aktiv intensiv krigføring skal være veldig høy. Derfor finnes det ikke noe forsvar for den invasjonen som Russland foretar seg i Ukraina.

– Dypt problematisk

Partisekretær Benedikte Prynseid Hansen i Rødt sier at partiet har iverksatt en prosess hvor de tar imot innspill fra organisasjonen om hvordan det skal håndtere koblingene med Steigan.no

– Vi tar til etterretning at Skotåm trekker seg. Vi synes selvfølgelig det er synd at han velger Mot Dag AS foran Rødt, men vi tar det til etterretning.

Benedikte Pryneid Hansen i Rødt sier det er synd at Skotåm velger Mot Dag foran Rødt. Foto: Ihne Pedersen

– Hva tenker dere om at en sentral politiker i Rødt sitter på et slikt verv?

– Rødt har 14.000 medlemmer. Det er og skal være stor takhøyde i partiet, men det er ikke uproblematisk at en håndfull tillitsvalgte er på eiersiden i denne bloggen. Det kan gi et feilaktig inntrykk av at Rødt har noe med denne bloggen å gjøre. Det politiske prosjektet steigan.no er dypt problematisk, sier hun.

Og legger til:

– Flere i partiet har kommet med solid kritikk og vist hvordan siden blant annet videreformidler ensidig russisk krigspropaganda, driver med konspirasjonstenkning, fremmer rasisme og transfobi. Det er kritikk ledelsen i Rødt stiller seg bak. Styrelederen for eierselskapet Mot Dag AS har nå trukket seg fra landsstyret. Sånn sett er koblingene mellom tillitsvalgte i partiet og nettstedet langt svakere enn de har vært fram til nå. Det må med i vurderingene nå fremover, sier Hansen.

– En dyktig politiker

Fauskeordfører Marlen Rendall Berg har fått med seg kontroversene rundt Per Gunnar Kung Skotåm og steigan.no.

– Skotåm er en dyktig politiker, det er ingen tvil om det. Som folkevalgt i lokalpolitikken er han valgt for en fireårsperiode. Så vil det være slik at etter den fireårsperioden skal man få fornyet den tilliten. Da vil man se om denne saken har fått noen konsekvenser for Skotåm. Det blir opp til velgerne og partiet Rødt å vurdere om han får fornyet tillit, ikke ordføreren, sier Berg.