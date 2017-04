Rektor ved Nord universitet: – Håper mange vil søke på lærerstudiet

Fremtidige studenter kan velge mellom 1303 studier på totalt 28 høgskoler og universiteter, ifølge Samordna opptak.

Men rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet håper flere vil søke på lærerutdanninga.

– Vi har jo spesielle utfordringer her i nord når det gjelder lærere. Selvfølgelig håper vi at veldig mange søker på lærerutdanningen hos oss, fordi det er et viktig fundament for å bygge samfunnet at vi har gode lærere, sier Olsen.

130.000 søkte høyere utdanning i fjor, trolig blir det like mange i år.

Hjelper å få sletta studielånet

Tall fra SSB viser at Norge de neste ti årene kommer til å trenge minst 35.400 nye lærer.

De som starter på lærerstudiet i høst og som fullfører et femårig løp som vil få slettet deler av studielånet sitt. Det er regjeringen sammen med KrF og Venstre som har blitt enig om det de håper bidrar til å løse problemet med lærermangel her til lands.

Bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet er spesielt bekymret for Nord-Norge skyldes blant annet en høyere andel ufaglærte her enn ellers i landet samt større problemer med å fylle opp studieplassene, ifølge Aftenposten.

Bjørn Olsen tror det er en god motivasjon for søkerne at regjeringen nå vil slette deler av gjelda til de som vil bli lærere i nord.

– Vi ser at departementet er veldig opptatt av lærermangelen og prøver å legge forholdene til best mulig til rette. Nord Universitet jobber tett med skoleeierne og departementet for å øke søkingen til lærerutdanninga.

Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Flere vil bli sykepleiere

Olsen forteller at flere nå ønsker å ta høyere utdanning for å tilpasse seg et arbeidsmarked som stadig er i endring.

– Mange har skjønt at det lønner seg å studere. Det er et større behov for folk med utdanning og ufaglærte arbeidsplasser forsvinner i et rasende tempo.

– Det er en voldsom økning i antall søkere til sykepleien. Vi ser at de fleste vil ha en trygg jobb i fremtiden.

I fjor søkte nesten 20 prosent flere enn året før sykepleierutdanning, og 15.000 førstevalgsøkere kjempet om 4.500 studieplasser.

Det er mulig å omprioritere rekkefølgen på studiene man har søkt frem til 1. juli.