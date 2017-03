Nyutdannede lærere får inntil 160.000 kroner tilbakebetalt

Det er de som starter på lærerstudiet i høst og som fullfører et femårig løp som vil få slettet deler av studielånet sitt.

Akkurat hvor mye du slipper å betale tilbake avhenger av utdanningen din og hvor i landet du tar deg jobb etterpå:

De som står studieløpet ut og som jobber tre år etterpå, får 50.000.

Barneskolelærere får 55.000 til.

Utdanner du deg som barneskolelærer og i tillegg tar deg jobb i Nordland, Troms eller Finnmark får du ytterligere 55.000.

Jobber du i nord med 1. til 7. trinn kan du altså få 160.000 kroner slettet fra studielånet ditt.

Stor lærermangel

Det er regjeringen sammen med KrF og Venstre som har blitt enig om det de håper bidrar til å løse problemet med lærermangel her til lands.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tall fra SSB viser at Norge de neste ti årene kommer til å trenge minst 35.400 nye lærer.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er ikke bekymret for at penger blir feil motivasjon, og peker på at regjeringa også har hevet opptakskravet.

– Vi ønsker de beste elevene som lærere. Nå gir vi disse en ekstra påskjønnelse, og prioriterer særlig Nord-Norge, sier Isaksen.

Bekymret for Nord-Norge

Bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet er spesielt bekymret for Nord-Norge skyldes blant annet en høyere andel ufaglærte her enn ellers i landet samt større problemer med å fylle opp studieplassene, ifølge Aftenposten.

Avisa viser til et forsiktig estimat som anslår at Nord-Norge vil ha behov for minst 4000 nye lærere de neste ti årene.

Iselin Nybø fra Venstre, partiet som tok initiativ til tiltakspakken, er derfor glad det endelig skjer noe.

– Dette er et godt og konkret tiltak. En ting er å snakke om det, men nå har Venstre sørget for at det i budsjettet er satt av penger til nedskriving av studielånet.

Positive

Ved Bodø videregående skole er elevene stort sett positive til nyheten.

– Har du lyst til å bli lærer blir du det uavhengig om du får penger eller ei, tror elev Astrid Aas. Foto: Amanda Aasberg / NRK

De tror imidlertid ikke penger vil være det eneste utslagsgivende for hvorvidt man velger læreryrket eller ei, men at de som allerede vurderer yrket kan bli mer fristet.

– For min egen del har jeg andre planer. For andre som er mer usikre og som vurderer læreryrket kan dette bidra til at man vipper mot denne utdanningen, sier student Astrid Aas.

Medstudent Martin Ryer har allerede bestemt seg for å bli lærer og sier nyheten gjør han enda mer motivert.

– Men for dem som ikke vurderer læreryrket i utgangspunktet så er det nok mer enn penger som skal til. Kanskje mer innsikt i hvordan det er å jobbe som lærer.

Det er de som allerede går lærerutdanningen helt enig i. NRK møter Simen Tostrup Neverdal på Nord universitet.

– Penger kan være med å lokke, men jeg tror ikke det blir å ha den største effekten. Jeg tror heller folk må vite hva læreryrket egentlig innebærer, sier han.

Simen Tostrup Neverdal tror ikke penger er den endelige løsningen på lærermangelen, men at det trolig hjelper på. Foto: Amanda Aasberg / NRK