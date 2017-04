– Det er så mye å velge i, og så vet en ikke helt hva en vil, sier Mathilde Søderlund.

Hun går siste året på videregående skole, og vil ta høyere utdanning til høsten.

– Jeg bestemte meg for å søke HMS-ingeniør etter at noen fra Høgskulen på Vestlandet kom og snakket om det på skolen vår, forteller Søderlund.

Venninnen, Andrea Jones, har bestemt seg for å ta et friår.

– Det neste året skal jeg reise og jobbe. Jeg vet ikke helt hva jeg vil bli enda, men jeg elsker dyr, så jeg vurderer veterinær, sier hun.

Mye å velge mellom

Du kan søke opptak til 1.303 studier på 29 høyskoler og universiteter i Norge. Ikke rart det er vanskelig å velge. Men det er likevel bare ett valg som er feil, ifølge NHO.

– Besteforeldre må slutte å si til barnebarna sine at de ikke tok noen utdanning, og at det gikk fint. Du må ikke bli ufaglært, insisterer regiondirektør i NHO-Rogaland, Svein Olav Simonsen.

Regiondirektør i NHO-Rogaland, Svein Olav Simonsen. Foto: Øystein Ellingsen

Verdien av å ha formell kompetanse har leder i NAV-Marked, Elisabeth Lie Nilsen, sett tydelig de siste årene.

– I den dumpa vi var nede i, så vi at de med fagbrev måtte senere ut og kom tidligere i jobb igjen. Så selv om de ble permittert, eller mistet jobben, var de uten jobb i en mye kortere periode, enn de ufaglærte, sier Nilsen.

De to har flere tips.

– Vi trenger folk med teknisk utdanning framover. Å lage ting vil ikke gå av moten, sier Simonsen.

Sykepleiere, sykepleiere og sykepleiere

Men også innenfor helse og omsorg er behovet for arbeidskraft stort. Helt konkret trenger vi sykepleiere. Både nå, og fremover.

– Befolkningen vokser, og blir eldre. Sykepleierutdanning er et trygt valg, men du må like det, sier Nilsen.

Leder NAV-marked Haugesund, Elisabeth Lie Nilsen. Foto: Thomas Halleland

Men hvor mye skal du vekte interesse?

– Jeg tror det er avgjørende med en grunnleggende interesse for det du skal studere. Ikke velg det samme som kompisen din. Kjenn etter om det er noe du kunne tenkt deg å jobbe med. Gjør research og snakk med noen som jobber innen det yrket, råder Simonsen.

Velg to ting

For å skille seg ut, råder NAV-lederen deg å kombinere utdanninger.

– Fra IT-næringen hører vi at de har behov for de med kompetanse innen IT og mennesker. For eksempel prosjektstyring, eller ledelse. Den krysskompetansen gjelder nok andre områder også, sier hun.

IT-området i seg selv fremstår for øvrig som et tydelig vekstområde. Nesten alle næringer skal digitaliseres, derfor vil det også gi jobbmuligheter her i framtiden.

Mens IT-bransjen er i vekst, har oljebransjen vært gjennom en nedtur de siste par årene, likevel mener Nilsen at det fremdeles fins muligheter der.

– Husk at olja ikke er lagt ned. Oljenæringen vil få et stort problem dersom alle som jobber der er 55 år. Det trengs unge folk som tenker nytt, sier Nilsen.