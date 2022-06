Rekefisker Iselin (30) har snart ikke råd til å dra på havet

Bilferien i sommer kan koste 30 kroner literen, men Vedum vil ikke kutte i drivstoffavgiftene.

Likevel, de høye drivstoffprisene rammer ikke bare bilistene.

Flere bransjer har ropt varsku, og frykter et ras av konkurser.

For rekefisker Iselin Merita Falch (30) er det blitt til en kamp om tilværelsen.

– Jeg tenker på det hver dag.

FÅ KUNDER: Det er langt mellom kundene i havna denne regnfulle lørdagen. Fiskerne er avhengig av godvær for å få solgt fangsten. Foto: Sofie Rettestøl Olaisen / NRK

Hun vet ikke hvor lenge hun kan holde båten på havet.

– Man kjenner jo kronene som ruller ut, og det er en bekymring for alle oss som driver med dette.

Nå håper hun Regjeringen i det minste kan lette på avgiftene til næringer som står i fare for å bukke under.

– Akkurat nå øker drivstoffprisene for hver dag. Hvis dette skal gå rundt, er de nødt til å gjøre noe med det.

KOSTER: Rekefiskerne kan ikke justere på prisen på rekene, derfor er de bekymra for at folk nå velger bort luksusvaren. Foto: Sofie Rettestøl Olaisen / NRK

– Teller på knappene

Rekefisker Harald Stordal Jensen, deler bekymringene til kollegaen.

– Vi har mange ting som presser oss for øyeblikket, så vi teller egentlig på knappene for hver tur vi går ut. Dieselprisene er det som tar helt knekken på muligheten for å dra på sjøen.

TELLER PÅ KNAPPENE: Rekefisker Harald Stordal Jensen sier at han i likhet med de andre rekefiskerne i Nordland nå teller på knappene. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Gjør du en bomtur har du ikke lønn den uka.

Slik går drivstoffprisene ut over økonomien til rekefiskeren Ekspandér faktaboks Rekefiskeren anslår at han bruker 20–30 liter per time, og motoren går 24 timer i døgnet. Det koster nesten 20 kr per liter og det går mellom 1500–3000 liter i uka. Rekefisker Harald Stordal Jensen ville dermed spart mellom 10.000- 12.000 i uka på et avgiftskutt rundt 7–8 kr, ifølge han selv.

I tillegg er det kritisk for rekefiskerne at økonomien til kundene deres blir dårligere.

Jensens kollega, Gunnar Volland, er bekymra for at kundene vil velge bort rekene i sommer.

– Reker er for mange et luksusgode. Når folk bruker mer penger på strøm og drivstoff, og ferien blir dyrere, er rekene det første de kutter ut.

– Det merkes drastisk på videresalget både fra kaia og over disk. Det er på mange måter en «perfect storm» for oss.

Ingen planer om endring

Så langt sitter Regjeringen stille i båten og avventer med eventuelle tiltak.

– Det ligger ikke noen endringer i drivstoffavgiftene i vårt skatte- og avgiftsopplegg nå. Men til høsten kommer vi til å se på skatte- og avgiftsgrep og lage nytt budsjett for neste år, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

VENTER TIL HØSTEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at de ikke har planer for å gjøre endringer i drivstoffavgiftene før til høsten. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Årsaken er ifølge Finansdepartementet at økonomien generelt går bra i landet.

Norge er inne i en økonomisk høykonjunktur med rekordlav ledighet.

Regjeringen frykter derfor at det kan bli brått høyere rente hvis de åpner pengeboka. Det vil kunne gi mer press på økonomien.

Flere fylkestopper har likevel vært ute og vist misnøye med sin partileder.

Vil fjerne avgifter for alle

Allerede i slutten av mars kom Frp med et representantforslag til Stortinget om å fjerne CO₂-avgifta og veibruksavgifta på bensin og diesel.

Da vil en liter bensin bli 8,5 kroner billigere, og dieselen 7 kroner billigere, ifølge Frp sin partileder Sylvi Listhaug.

UTÅLMODIG: Sylvi Listhaug møtte rekefiskerne i Bodø, og mener Regjeringen somler med å få på plass tiltak. Foto: Sofie Rettestøl Olaisen / NRK

– Nå nærmer vi oss 30 kr literen, det er helt ekstremt, sier hun til NRK.

Frp sitt forslag er ikke bare ment å bare hjelpe næringslivet, men alle.

– Fremskrittspartiet har foreslått å fjerne alle avgifter på drivstoff, fordi vi mener det er altfor dyrt. Og det rammer mange næringer knallhardt, og vanlige folk som er avhengig av bilen.

Mener prisen synker med forbruk

Per Magnus Nysveen er analysesjef i Rystad Energy, han mener imidlertid ikke det er en god idé å lette på avgiftene til alle.

Høye priser på drivstoff er nemlig med på å senke etterspørselen.

Noe som igjen får fortgang på det grønne skiftet, ifølge Nysveen.

– Jeg ser på dette som en analytiker, og fra et analytisk ståsted er det viktigste nå for hele verden at man reduserer olje- og bensinetterspørselen.

Den vanligste mekanismen for å få ned etterspørselen er pris.

BØR VENTE: Per Magnus Nysveen, analysesjef i Rystad Energy, mener Regjeringen gjør oss en bjørnetjeneste om vi kutter i avgiftene nå. Foto: Jon Skille Amundsen

– Og det beste middelet mot høye priser, er å bruke bilen litt mindre, mener han.

Det vil på sikt føre til at prisene på drivstoff synker, mener han.

Hvis Regjeringen stimulerer til økt forbruk ved å lette på avgifter, vil vi utsette prisoppgangen.

Det vil bli enda dyrere med drivstoff til høsten.

– Hvis vi senker avgiftene nå vil presset mot prisene bli desto høyere over sommeren.

Åpen for særbehandling av næring

– Men folk har behov for å kjøre bil?

– Jeg tror ikke all bilbruk er nødvendig. En liten prosent er kanskje ikke helt nødvendig, og det er ikke mer enn den verden trenger for at prisene skal komme tilbake til et mer normalt leie.

Han legger til at han ikke er imot avgiftslette for personer og bedrifter som er hardt rammet.

– Jeg tror at man skal gjøre litt forskjellsbehandling på de personene og bedriftene som er rammet og gjøre noe med det, i stedet for å sette ned avgiftene likt for all bruk.

– Kjører ikke bil for moro skyld

Sylvi Listhaug blir forelagt påstanden om at det kan bli dyrere til høsten for drivstoff hvis vi letter på avgiftene nå for alle. Til det så svarer hun:

– Hvis det blir verre til høsten, så får vi ta momsen også.

– Momsen utgjør 25 prosent av regninga. Vi kan ikke sitte å se på at pengene ruller inn i statskassa, mens vanlige folk blir fattigere og bedrifter går over ende.

STÅR PÅ SITT: Leder for Frp, Sylvi Listhaug, mener Regjeringen må kutt avgifter nå, selv om det betyr dyrere drivstoffpriser til høsten.

Hun fnyser av at høye priser kan være positivt for det grønne skiftet.

– De fleste kjører ikke bil for moro skyld, og dette rammer de som har dårligst økonomi. Jeg syns det er helt utrolig at noen kan si noe sånt. Det er lite respektfullt å si at dette er greit.