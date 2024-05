I fjor ble det for første gang innført kvoter og reguleringer for fiske av brosme og lange nord for 62 grader nord. Disse reguleringene ble strammet inn ved nyttår. Da gjaldt følgende:

Totalkvotene er satt til 8.071 tonn brosme og 8600 tonn lange.

Kvotene fordeles mellom de store og de små fiskebåtene. De største båtene (over 28 meter) får 63 prosent av brosmekvota, mens de mindre båtene (under 28 meter) da får 37 prosent. For lange er fordelingen 46 prosent for de største båtene og 54 prosent for de små båtene.

Det er satt en bifangstbegrensning til 20 prosent for både brosme og lange ved bruk av stormasket trål og 30 prosent for konvensjonelle fartøy.

Men Fiskeridirektoratet så at det var behov for ytterligere innstramminger etter rekordstor fangst av borsme og lange på starten av året.

Da bestemte de seg for å:

Stoppe direktefiske av de to artene.

Redusere bifangstreguleringene til 20 prosent.

Men etter tilbakemelding fra næringen om at de har hatt store utfordringer med å møte begrensningene som er satt. Justerer de nå opp tillatt innblanding av brosme fra 20 prosent til 40 prosent på fartøy under 28 meter med umiddelbar virkning.