Nå går flybillettene fort.

Hos Finn er det en dobling i antall flybookinger. De tror det bare er snakk om uker før de ser tall på nivå med 2019, altså før korona.

En titt på Google Trends bekrefter at vi nordmenn er opptatt av reising akkurat nå. Vi har ikke søkt mer på reiserelaterte fraser siden pandemien brøt ut.

Sett over tid har interessen pekt oppover den siste uka. Kai Brynjar Hagen i Bodø skjønner godt hvorfor mange har behov for informasjon.

Han som kommuneoverlege har selv hatt problemer med å henge med i svingene.

– Jeg husker en helg der vi hadde fem endringer av forskriften. Og en torsdag der vi hadde tre endringer, forteller han.

Under får du svaret på fem populære søkefraser akkurat nå. Kanskje det kan være til hjelp:

Kan man reise til Sverige?

Søk etter det å reise til Sverige har sett en økning på opp mot 550 prosent siste uke.

Her er det søkefrasen «reise til Sverige etter 5. juli» det søkes mest etter. Men også «kan man reise til Sverige når man er vaksinert».

NRK har spurt FHI om svar. De viser til Helsedirektoratet, som igjen viser til UD. Hos UD svarer pressetalsperson Siri R. Svendsen på spørsmålene:

Siri R. Svendsen er kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet. Foto: Utenriksdepartementet / Presse

– Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder frem til 5. juli, innleder hun.

Men fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia, og da gjelder det også Sverige.

For land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia forlenges reiserådet hvor UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til 10. august. Se mer informasjon her.

– Fra 5. juli endres også terskelverdiene for karantenefritak. For Sverige, og de andre nordiske landene, gjøres det vurdering på regionnivå. Dermed kan det være ulike karantenekrav ut fra hvor i Sverige du besøker. Hva som er et grønt land eller region vil oppdateres ukentlig på FHIs smittekart.

Enn Danmark da – kan man reise dit?

Det er deilig å være norsk i Danmark, heter det.

Det synes på søk. Mange spør Google om man kan reise dit uten karantene. Samt hvordan det blir med reise til Danmark etter 5. juli.

Søkefrasen «må man i karantene hvis man reiser til Danmark?» har hatt nesten 100 prosent økning siste uke.

Her viser UD til samme svar, som det gitt i punktet over.

Kan man ta med seg hund til Sverige?

Også søkefrasen «reise med hund til Sverige» har hatt hundre prosent økning siste uke.

Fra pressevakta til Mattilsynet får NRK tilsendt denne linken til nettsidene deres.

I margen til høyre på denne siden er det lenker til både reise til Sverige med hund, og reise hjem ra Sverige med hund.

Her kan en merke seg at det ikke er egne regler for kjæledyr på reise og import av kjæledyr under koronavirusutbruddet.

Skal du reise ut av Norge, kontakt ambassaden i landet du skal reise til, som kan henvise til landets veterinærmyndigheter, er det generelle rådet fra tilsynet.

Må du ta en koronatest før man reiser til utlandet?

Vi søker også etter «koronatest for å reise til utlandet» og «koronatest før reise til utlandet» i disse dager.

Den enkelte må sette seg inn i innreise- og karanteneregler for det landet man velger å reise til, og de fleste vil se at land har krav om koronatest.

– God informasjon finnes på UD sine reiseinformasjonssider og på Re-open EU (europa.eu). Det er viktig å følge med på råd og informasjon fra lokale myndigheter. Vær også oppmerksom på reglene for land du har tenkt å reise gjennom, bemerker UDs pressevakt.

Kan man reise med én vaksinedose?

... er også noe vi lurer på. Denne søkefrasen har hatt 70 prosent økning siste uke.

– Vaksinering er ikke knyttet til reiserådet. Men om du er vaksinert kan ha betydning for om du må i innreisekarantene når du kommer hjem.

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 det siste halvåret har fritak for innreisekarantene gitt at de kan dokumentere dette i norsk koronasertifikat.

– De som kun har fått én vaksinedose må i karantene hvis de kommer fra røde land eller mørkerøde land, sier Svendsen.

Hvilke land er grønne?

«Grønne land» er et annet reiserelatert søk som har sett nærmere 200 prosent økning i Google.

Hva som er et grønt land eller region vil altså oppdateres på FHIs smittekart.

Kommuneoverlegen i Bodø anbefaler nordmenn å sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder før man legger i vei på reise.

– Helsenorge.no gir en bra oversikt for folk flest.

