Etter regjeringens forrige pressekonferanse, hvor Erna meddelte at Norge var i rute med gjenåpningen, har Finn.no sett en kraftig økning i antall bookinger på fly.

Kommersiell direktør i Finn Reise er Terje Berge. Han snakker om en dobling i antall pakkereiser i helga. En trend som har fortsatt inn i denne uka.

Terje Berge er Kommersiell direktør i Finn Reise. Foto: FINN Reise

– På flyreiser så ser vi at begynner å nærme oss 2019-nivå.

– Nå er det tre-fire uker igjen med samme tempo, så er vi der vi var i 2019 før pandemien faktisk. Det er totalt for innenriks og utenriks til sammen.

20 prosent økning på charter

– Vi øker fra små nivåer. Da blir det «russiske prosenter». Men vi har hatt 11 uker på rad med plussvekst på fly, påpeker han.

GRAF FRA Finn. NO: Flybestillinger der grønt er 2021, rødt er 2019 og blått er 2020. Foto: Finn

De fleste av flybookingene i sommer er fremdeles på innenlandsreiser, men det går også en del i charter, hvor Finn registrerer en økning på 20 prosent i forhold til i fjor.

Senhøstes og vinter er nordmenn virkelig innstilt på å komme seg til utlandet.

Det er Hellas og Spania som ligger i toppen, og står for 80 prosent av volumet på pakkereiser. Det forteller Berge.

Han bemerker at trenden er drevet av en sterk vekst på innenlands flybookinger.

– Når da også utland kommer, blir det en dobbel effekt.

At forsikringen kan dekke røde land, har også hjulpet på.

SAS: Merket effekten umiddelbart

Pressesjef John Eckhoff i SAS er enig i at det tegner seg et positivt bilde akkurat nå.

– Det er helt klart at mange nordmenn lengter til utlandet, til varme og opplevelser. Vi ser veldig god booking til Spania, Hellas, Italia og Kroatia.

– Etter siste pressekonferanse fra regjeringa, ser også dere en veldig økning?

– Spesielt første helgen merket vi det umiddelbart. Sammenlignet med 2019-tallene så var vi godt og vel over de tallene. Litt vanskelig å sammenligne, men likevel sier det noe om effekten regjeringens signaler har.

På spørsmål om også SAS nærmer seg et 2019-nivå, sier Eckhoff at det nok er et stykke dit. De beregner cirka 50 prosent kapasitet sammenlignet med 2019 for konsernet som helhet.

For Norges del 80 prosent kapasitet innenlands, og 40 til utlandet.

– Luftfarten er fortsatt i en anstrengt situasjon, men nå ser vi at når flere blir vaksinert og lettelsene kommer så går det også bedre for flyselskapene.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, er fornøyd med den seneste utviklingen. Foto: SAS

Hos Norwegian opplyser presseansvarlig Andreas Hjørnholm at også de har sett en meget stor økning i antall bookinger, både innlands og til europeiske reisemål.

– Det går fort i disse dager etter at regjeringen lettet restriksjonene.

Hos Widerøe var mai-tallene nesten tre ganger så sterk som mai i fjor, men fortsatt 34 prosent svakere enn 2019. Men også der ser de at ting går i riktig retning.

Selskapet hadde 174.000 passasjerer i mai i år, mot 63.600 i 2020 og 263.600 i 2019, får NRK opplyst i en e-post.