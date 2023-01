Onsdag kommer ett av to årlige prishopp på mat. Dermed kan matprisene gjennomsnittlig stige med så mye som 10 prosent – nær sagt over natten.

Økningen kommer på toppen av en kraftig prisvekst på mat i fjor. Fra november 2021 til november 2022 økte prisene med 12,7 prosent, ifølge SSBs konsumprisindeks.

Den varslede prisøkningen har fått kunder over hele landet til å strømme til butikkene for å handle før alt blir dyrere.

En av dem er Edel Fredheim fra Sortland, som hadde tenkt å hamstre mel.

– Jeg har hørt at spesielt mel skal stige kraftig i pris. Men her er det helt tomt, forteller Fredheim.

Bunnpris er den tredje butikken hun er innom for å kjøpe mel. Men det er utsolgt over hele byen.

Hun synes det er trist at matprisene skal stige – igjen.

– Jeg synes nettopp det var en prisstigning. Det kommer på toppen av alt det andre som blir dyrere.

Mange kunder hadde tatt storhandelen før prishoppet onsdag. her fra melhyllen på Kiwi på Sortland tirsdag ettermiddag. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Også Stein Roar Hansen var på handlerunde for å sikre seg mel, hermetikk og andre tørrvarer før prisstigningen.

– Alt blir mer uforutsigbart. Man må bare ta de forholdsreglene man kan.

Slik forklarer kjedene prissjokket: Nytt prissjokk på dagligvarer over nyttår: Stiger opp mot 10 prosent

Nordmenn bruker rundt 11 prosent av pengene sine på mat. Nivået er historisk lavt, og det er også lavt i internasjonal sammenheng. Men nå kan denne andelen øke.

Hansen tror at stadig dyrere matvarepriser vil påvirke det norske samfunnet i negativt.

Tom hvetemelshylle på Bunnpris på Sortland. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Dette kommer i tillegg til alle andre priser som øker, så det er ganske åpenbart at folk vil merke det. Norge er et bra land hvor de fleste av oss har en OK økonomi. Nå er det mange som sliter med å få endene til å møtes. Det er synd, mener han.

Vil nok ta noen uker

Professor Øystein Foros ved Norges handelshøyskole oppfordret i VG i forrige uke til å ta storhandelen før prishoppet.

Det har butikkjeder som Coop advart kundene sine mot å gjøre.

I dag er ikke Foros overrasket over at det er nettopp det som likevel skjer.

– Man kan spare et betydelig ved å gjøre en storhandel nå. Spesielt av varer som gjør at man unngår å gå i butikken de første ukene av februar. Så er det også viktig at man unngår å handle varer man ellers ikke ville kjøpt, sier han til NRK.

Også han er spent på hvor stort prishopp kundene vil oppleve fra onsdag.

– Det er vanskelig å si. Alt er nok ikke avgjort i morgen. Det vil nok ta noe dager eller uker for å stabilisere prisene, sier Foros, som forsker på dagligvarebransjen.

Flere eksperter peker på økte strømpriser, internasjonal uro og redusert matproduksjon i Europa som bakgrunn for prisøkningen.

– I land rundt oss er dagligvareprisene satt opp. Det er et sterkt signal om at vi kommer etter. I Sverige ser vi at prisene prosentvis har økt mer enn i Norge.

En liten trøst er at prisene tradisjonelt går litt ned etter et prishopp.

LO-topp ber Vedum kutte matmomsen