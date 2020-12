No skal politiet kontrollere grensene døgnet rundt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det vil med umiddelbar verknad bli ytterlegare forsterka grensekontroll på grenseovergangane i Nordland, og i løpet av kort tid kjem det til å vere døgnkontinuerleg kontroll på kven som får passere grensa inn til Nordland, seier politimeister i Nordland Heidi Kløkstad i ei pressemelding.

Fleire, mellom andre kommuneoverlegar i regionen, har lenge kravd auka grensekontroll i forbindelse med årets vinterfiske. Hit er det venta mellom 3000 og 5000 utanlandske sesongarbeidarar.

Politimeister Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er difor politiet no skjerpar grensekontrollen ytterlegare. Dei opplyser om at dei skjerpar kontrollane som eit ledd i å førebyggje importsmitte.

– Dei som skal inn til Noreg for å arbeide skal få kome inn, men vi ynskjer å kontrollere at dei som kjem oppfyller innreisevilkåra og har planar for korleis dei skal gjennomføre karantenen, seier Kløkstad i meldinga.

Jobbar med plan

Under regjeringa sin pressekonferanse i dag bekrefta justisminister Monica Mæland (H) at dei no arbeider med ein eigen plan for å redusere faren for smitte under vinterfisket i nord.

Ho seier næringa sjølv må ta ansvar for å skaffe tilfredsstillande buforhold og fortløpande halde lokale myndigheiter orientert om situasjonen. Det vil bli etablert eigne karantenehotell i regionen, men justisministeren understrekar at det store talet på innreisande vil utfordre kapasiteten på desse.

– Politiet kjem til å ha aktiv innreisekontroll i heile regionen for å kontrollere at vilkåra for innreise er til stade, seier Mæland.