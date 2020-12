200.000 søker jobb: – Vi har ikke et system som når ut til dem, mener fiskebedrift

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

MyreMar er en av mange fiskeribedrifter i nord som trenger ekstra arbeidere under årets vinterfiske.

Og de er langt fra alene. Behovet for arbeidskraft er beregnet til mellom 3000 og 5000 ekstra ansatte under årets vinterfiske.

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson tar til orde for å gi permitterte 20 prosent dagpenger i tillegg til lønn for å få arbeidssøkende til å se nordover.

Statssekretæren i Arbeids- og sosialdepartementet uttalte denne uka til NRK at en slik kompensasjon er urettferdig.

Daglig leder Vårinn Marie Lassesen i MyreMar reagerer på kommentaren.

Hun mener det er viktig at de permitterte får muligheten til å søke jobb. Slik det er i dag, mener hun informasjonen om at det er ledige jobber i fiskerinæringen ikke når ut til de permitterte.

– Vi har ikke et system som når ut til dem som trenger et jobbtilbud. Det er viktig at de permitterte får muligheten eller valget til å søke jobb, sier hun.

Ser seg nødt til å importere arbeidskraft

Mens noen allerede har meldt interesse, er det andre som har meldt tilbake at kostnadene ved å flytte til Nord-Norge blir for dyre.

Derfor ser de seg nødt til å hente mellom 15 og 20 utenlandske arbeidere fra blant annet Litauen.

– Vi ønsker det ikke, men det er det vi må. Det er det alle må. Jeg tenker at det strengt tatt ikke burde være nødvendig, sier hun.

Nesten 200.000 personer er registrert som arbeidssøkende hos Nav, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Det må være mulig å løse dette på en annen måte enn å importere arbeidskraft, sier Lassesen.

Hun mener det er spesielt at de må hente inn utenlandsk arbeidskraft, når det er mye tilgjengelig arbeidskraft i Norge.

Lassesen mener det er Nav som burde opplyse om at det finnes en masse ledige jobber de kommende månedene i Nord-Norge.

Rekrutterer fra hotellbransjen

For kort tid siden kontaktet MyreMar Nordic Choice Hotels for å foreslå at noen av hotellkjedens ansatte kunne jobbe under vinterfisket. De var positive til henvendelsen. I mars måtte hotellkjeden permittere 3000 ansatte på grunn av koronapandemien.

– Vi har fått ti henvendelser så langt fra folk som er interesserte i å jobbe. Så er det fem som har måttet takke nei når de så hva kostnaden ble for å flytte til Nord-Norge, sier hun.

– Ser ingen ledige stillinger fra fiskeindustrien på Nav.no

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet er tydelig på at dagpenger ikke skal være et insentiv for å få folk i arbeid.

Einan spiller videre ballen over til fiskerinæringen og sier de bør kontakte sitt lokale Nav-kontor hvis de mener alvor med at de vil ha tak i arbeidskraft i Norge.

Han ber dem sørge for stillingsannonser på Navs portal «Arbeidsplassen».

Vegard Einan mener fiskeindustrien bør legge ut stillingsannonser på Nav.no før de ber departementet om å godta å bruke dagpenger som insentiv i tillegg til lønn. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

– Det er registrert 200.000 CV-er fra arbeidssøkere i hele landet. Et kjapt søk akkurat nå, så ligger det ingen ledige stillinger fra fiskeindustrien i Nord-Norge, sier statssekretæren.

Han sier det ikke er noe i veien for at verken arbeidssøkere eller arbeidsgivere tar kontakt med Nav.

– Det er store muligheter for fiskeindustrien, bare de kontakter Nav. Du må starte å søke der arbeidskrafta finnes. Nå sitter Nav med 200.000 arbeidssøkere. jeg er sikker på at mange av dem har lyst til å komme til Nord-Norge for å jobbe i vinter.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN ARBEIDSLEDIGE

FØR KORONA ARBEIDSLEDIGE

ETTER KORONA Reiseliv og transport 3.4% 10.5% Kontorarbeid 3.2% 5.2% Ledere 2.4% 5% Serviceyrker og annet arbeid 2.7% 4.9% Industriarbeid 3.3% 4.7% Vis alle

Hotellkjede: – Kreativt tenkt

HR-sjef i Nordic Choice Hotels, Karin Sjögren sier at det var kreativt av fiskebedriften å ta kontakt.

– Vi reagerte veldig positiv på å få den henvendelsen. De har tenkt både løsningsorientert og kreativt og tenkt at de kan gi en mulighet til en yrkesgruppe som trenger muligheten. Jeg vet at det er enkelte som har interesse, sier hun.

Hotellkjeden har selv opprettet en egen portal der permitterte ansatte kan registrere seg slik at andre arbeidsgivere kan tilby dem arbeid over kortere eller lengre perioder.

– Det har fungert bra. Vi forstår godt at det er vanskelig å bli permittert og leve med den usikkerheten. Det føles bra å kunne hjelpe dem videre, sier hun.