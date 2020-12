Krever drastiske tiltak for å forhindre smitte under vinterfisket

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er bare uker til det tradisjonsrike skreifisket starter.

Men til årets vinterfiske er det knyttet stor usikkerhet til om sesongarbeiderne som pleier å komme inn til landet i det hele tatt kommer, og om de er tilstrekkelig sjekket ut for korona-smitte.

Vanligvis pleier flere tusen sesongarbeidere å komme til Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms fra andre land.

Men disse landene har nå mye koronasmitte. Frykten er at arbeiderne skal spre smitte til de små kommunene i nord.

– Det er katastrofalt hvis det kommer lokale smitteutbrudd under vinterfisket, sier John Danielsen, ordfører i skreikommunen Øksnes.

Fiskeprodusent frykter smitte betyr slutten

Øksnes er Norges største fiskerikommune. Bare hit er det ventet 300 sesongarbeidere om kort tid.

Ordfører John H. Danielsen (Sp) i Øksnes mener det haster å få bukt med problemet. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Vi må få dette på plass med en gang. Allerede nå har de første begynt å komme inn, sier Danielsen.

Bransjen frykter kroken på døra om smitteutbrudd og karantene blir tilfellet.

– Må du stenge midt i vinterfisket i ti dager, er det egentlig slutten for en del bedrifter, sier daglig leder Jonas Walsøe i Berg Seafood AS i Lofoten til NRK.

Kommuneoverlegene i området har ropt varsku og ment at regjeringen må komme på banen med strengere grensekontroll.

– Alle anlegg er avhengige av å få inn arbeidskraft. Grunnen for at de utenlandske er stort sett fordi at de norske enten ikke har vært interessert, eller at de ikke har greid å stå i den type arbeid over tre måneder, sier Walsøe.

Vil stenge grensene

– Det vi trenger nå er at staten gjennomfører grensekontroll 24 timer i døgnet, 7 dager i uka uten opphold. Så trenger vi i tillegg bedre muligheter for å gjennomføre karantenehotell, sier Øksnes-ordfører John H. Danielsen.

Kommuneoverlegen i Bodø vil ta det enda lenger.

–Steng grensene så langt det lar seg gjøre, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø til NRK.

Claudi i Bodø er redd man vil komme opp i en situasjon helsevesenet ikke vil takle. Han viser til at landene som har hatt god kontroll på smitten den siste perioden også har hatt streng grensekontroll.

Tor Claudi er kommuneoverlege i Bodø. Foto: Erik M. Sundt

– Det er ikke et spørsmål om det kommer smitte inn, men hvor mye som kommer og hvilke muligheter vi har til å begrense denne, sier han.

Langs svenskegrensa i Innlandet, Trøndelag og Nordland kontrollerer Heimevernet grense- og personkontrollen. Men ikke hele døgnet.

– Hverken vi eller politiet har data på det, men vi forventer at det er mange som kommer over utenfor åpningstidene. Det er jo en del som kommer til Lofoten og Vesterålen uten arbeidskontrakter og uten karanteneplaner i det hele tatt. Det er all grunn til bekymring på grunn av det, mener Claudi.

Oppfordrer arbeidsledige nordmenn til å melde seg

Nå krever fiskerinæringa strakstiltak for å sikre trygg arbeidskraft til skreifisket. De peker mot regjeringen.

I dag møtte de fiskeriministeren i Bodø. Også han er klar på at smitte fra arbeidere som kommer inn i landet vil skape store problemer.

– Det vil være fatalt å få stopp i produksjonen og driften midt i en sånn topp-sesong, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NRK.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Statsråden sier det er flere etater som nå jobber sammen for å finne gode tiltak før sesongen.

Han sier seg enig med Walsøe i Lofoten, som lenge har bedt om at permitterte i reiselivsnæringa kan få seg jobb i fiskeindustrien.

Fiskeriministeren oppfordrer både arbeidsledige og permitterte i Norge til å melde seg.

– Vi håper at noe av behovet for arbeidskraft kan løses ved at arbeidsledige nordmenn får seg jobb i Lofoten og Vesterålen nå i topp-sesongen, sier Ingebrigtsen