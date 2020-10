Politiet stanset ruskjørere i Lofoten hver dag i en uke: – Urovekkende

Hver eneste dag i forrige uke stanset politiet i Lofoten sjåfører som var ruspåvirket. Både i Vestvågøy og Vågan kommune ble det gjort anmeldelser.

Dette er urovekkende mange, mener politioverbetjent Mons Klausen som jobber i utrykningspolitiet i Lofoten.

– Det er veldig spesielt. Vi hadde ti personer på åtte dager. Det er altfor mye. Vi er ikke bare overrasket, men skuffet over holdninga som enkelte viser til rus og bilkjøring, sier Klausen.

Statistikken er langt fra hyggelig lesing. Man antar at rundt 140.000 rusførere kjører på norske veier hver eneste dag.

På landsbasis ble rekordmange 948 anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand i september.

Også i Innlandet ser de en økende trend i ruskjøring. Der har flere blitt tatt for ruskjøring - til tross for færre kontroller.

De har hatt den verste ruskjøringssommeren på nesten 20 år.

– Vi har avdekket to rusførere nesten daglig gjennom hele uka. Det er ikke bare den helgedrikkinga som vi opplevde før. Jeg tror ikke de forstår helt konsekvensene av bruk av narkotika, sier Klausen i Lofoten.

Slik gikk det med en bil i Narvik for noen år siden etter ruskjøring. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Potensielle drapsmaskiner på veiene

Mønsteret har endret seg de siste årene, mener politiet.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA-Rusfri Trafikk mener det er urovekkende.

– Det er urovekkende. Nå er ikke én uke kjempelang tid, men hvis dette er en vedvarende trend er det bekymringsfult, sier hun til NRK.

De har sett en svak økning fra i fjor til i år på antallet ruspåvirkede sjåfører.

– I snitt er det 27 personer på landsbasis som blir anmeldt etter mistanke om ruspåvirket kjøring hver eneste dag, sier hun.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i foreningen MA-Rusfri Trafikk sier utviklingen er urovekkende. Foto: Privat

Men i september var det spesielt høyt.

948 anmeldte ruskjørere tilsvarer 32 hver eneste dag, noe som er ny rekord for 2020.

Den forrige toppnoteringen var i juni, da ble 927 anmeldt for ruskjøring. Sammenlignet med august, er dette en økning på 107 anmeldelser.

Det er ikke tall vi kan leve med, mener generalsekretæren.

– Nei, absolutt ikke. Det er potensielle drapsmaskiner som er ute på veiene. Det skal vi ikke akseptere.

Ifølge foreningen er det slik at rundt halvparten av de som anmeldes av UP for ruspåvirket kjøring.

Kristoffersen oppfordrer alle som mistenker ruskjøring om å gi beskjed til politiet.

– Det er bedre å tipse en gang for mye, enn en gang for lite. Helt uskyldige mennesker kan faktisk bli offer for andres egoistiske valg.

Det er ikke bare ruskjøring som skaper livsfarlige situasjoner i trafikken:

Flest i Sør-øst

Sør-øst politidistrikt troner øverst på ruskjøringslisten.

Her blåste 126 til rødt i september, skriver MA Rusfri trafikk i en pressemelding.

Generalsekretær Kristoffersen er ikke overrasket, men mener det er flere grunner til at de skiller seg ut.

– Sør-øst har som regel de høyeste tallene. Når det er sagt, er det ikke sikkert at det er mer ruskjøring der. Distriktet er folkerikt og jeg vet at Utrykningspolitiet i Sør-øst er dyktige hva angår å avdekke ruskjørere. Det er bra at de har et sterkt fokus på det, sier hun.

Slik var tallene for ruskjøring i sommer. Merk: september er ikke med.

Sommeren 2020 Ekspandér faktaboks Antall tatt for ruskjøring i politidistriktene: Oslo, 184

Øst, 224

Innlandet, 139

Sør-Øst, 293

Agder, 134

Sør-Vest, 146

Vest, 102

Møre og Romsdal, 78

Trønderlag, 148

Nordland, 86

Troms, 61

Finnmark, 51 Sum: 1647