Den 14. august måtte politiet knuse rutene på en bil de stanset på Magnormoen i Eidskog i Innlandet, etter en lengre biljakt.

Politiet har sterk mistanke om at både fører og passasjer var sterkt rusa.

Og kjøring i rus er et økende problem. Antallet anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand har økt i sommer.

Bekymringsfullt

I juni og juli er flere anmeldt for å kjøre bil i rusa tilstand,sammenlignet med de samme månedene i fjor: 1614 i fjor, mot 1647 i år.

– Dette er bekymringsfullt, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

BEKYMRET UP-SJEF: Sven Hasseldal er bekymret etter at mange er tatt for kjøring i rus i juni og juli i sommer. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Ifølge Hasseldal var antallet som ble tatt for ruskjøring høyt også i juni og juli i fjor. Men det ble enda verre i år.

– Vi må faktisk helt tilbake til år 2002 for å finne like mange anmeldelser for ruskjøring som nå, sier sjefen for UP.

Forskjeller politidistrikt

Tallene varierer mellom politidistriktene. Noen har flere anmeldelser, andre færre.

FLERE TATT; totalt har politiet tatt flere for kjøring i rus i juni og juli i år, enn samme tid i fjor. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Dette kan være tilfeldigheter, sier UP-sjefen.

Det er tatt færre ruskjørere blant annet i følgende politidistrikter: Nordland, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Øst og Troms.

I samme periode tok UP flere for kjøring i rus i Oslo, Innlandet, Sør-Øst, Agder og Trøndelag.

Les statistikken her:

Sommeren 2020 Ekspandér faktaboks Antall tatt for ruskjøring i politidistriktene: Oslo, 184

Øst, 224

Innlandet, 139

Sør-Øst, 293

Agder, 134

Sør-Vest, 146

Vest, 102

Møre og Romsdal, 78

Trønderlag, 148

Nordland, 86

Troms, 61

Finnmark, 51 Sum: 1647

Sommeren 2019 Ekspandér faktaboks Antall tatt for ruskjøring i politidistriktene: Oslo, 160

Øst, 236

Innlandet, 134

Sør-Øst, 274

Agder, 119

Sør-Vest, 151

Vest, 121

Møre og Romsdal, 94

Trønderlag, 131

Nordland, 94

Troms, 68

Finnmark, 32 Sum: 1614

Tatt to hver dag

Innlandet politidistrikt er av de distriktene der UP har tatt noen flere ruskjørere i juni og juli i år, enn på samme tid i fjor.

DISTRIKTSLEDER I UP ØST: Kai Voldengen registrerer at flere er tatt for ruskjøring i Innlandet i juni og juli. Foto: Jorun Vang / NRK

I snitt har UP tatt to ruskjørere hver dag i Innlandet i sommermånedene juni og juli.

– Siden det omfatter bare to måneder, så er det ikke så lett å si noe sikkert om utviklingen, sier distriktsleder i UP i region Øst, Kai Voldengen.

Men det er ikke bare UP som stopper ruskjørere.

I tillegg kommer de sakene som det lokale politi kommer over eller får tips om. Nesten daglig har det vært eksempler på dette i loggen til politiet i Innlandet:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Varsler flere ruskontroller

I vår la UP om sine kontrollrutiner som følge av koronakrisa og kuttet ut tilfeldige kontroller – av smittehensyn. Samtidig har etaten avsatt folk til grensekontroller.

Ifølge UP-sjef Hasseldal er det fortsatt slik, at ikke alle som UP stopper i kontroller, må blåse. Det skjer bare ved mistanke.

–Men vi diskuterer nå jevnlig om vi skal sette i gang igjen med flere tester for rusmidler i våre kontroller utover høsten, sier han.

Ikke minst skyldes det at UP tar stadig flere sjåfører som er påvirka av annen rus enn alkohol.

Les også: