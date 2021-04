Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere har NRK fortalt at AstraZeneca-vaksinen er mindre effektiv mot den sørafrikanske virusvarianten, som har vært spesielt aggressiv i Vestland og Nordland.

Men i det siste er varianten også påvist i økende grad i Viken og Oslo.

Nå viser ny forskning fra Israel at også Pfizer-vaksinen er mindre effektiv mot den sørafrikanske mutasjonen.

Sykehjemsbeboere smittet på nytt

Resultatene kan forklare smitteutbruddet på 14 fullvaksinerte sykehjemsbeboere, som nylig fikk fått påvist covid-19.

Ifølge FHI er flere av beboerne trolig smittet av den sørafrikanske eller brasilianske varianten.

Pfizer har selv uttalt at vaksinen skal ha god effekt også ved begge disse variantene.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier det sannsynligvis dreier seg om den sørafrikanske eller brasilianske virusvarianten i smittetilfellene hos fullvaksinerte sykehjemsbeboere i Ullensaker og Sandnes. Foto: Berit Roald / NTB

FHI følger nøye med på studier som publiseres om effekt av vaksinene på ulike varianter av viruset.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier til NRK at hun ikke er overrasket over forskningsresultatene fra Israel.

– Det har også fra andre hold vært indikasjoner på at vaksinene er mindre effektive mot den sørafrikanske varianten, slik at sånn sett er resultatene her i tråd med hva som er indikert tidligere.

– Hvilke konsekvenser har det for smittespredningen i Norge dersom studiens konklusjon holder vann?

– I Norge er det per nå liten utbredelse av den sørafrikanske varianten, slik at smittespredningen akkurat nå nok i liten grad påvirkes av vaksinenes effekt på den sørafrikanske varianten, sier Vold.

Smittespredningen og sykdomsbyrden av covid-19 fremover vil dessuten være avhengig av flere faktorer, ifølge Vold.

– Blant annet vaksinedekning, effekt av vaksinene, og hvilke varianter av viruset som sirkulerer og egenskaper ved disse variantene.

– Må følge nøye med

Etter en måned med lockdown lettet Bodø på de strengeste lokale koronatiltakene denne uka.

Det betyr at man nå blant annet kan benytte seg av frisører, hudpleie, massasje og tatovering. Og handle på kjøpesenter.

Vold mener det er viktig å følge nøye med i områder hvor den sørafrikanske varianten har fått fotfeste.

I nordlandskommunen Sortland er nå sju personer bekreftet smittet den sørafrikanske mutasjonen.

– Vi følger situasjonen tett og kommunene bruker nå utvidet testing og karantenering og reagerer generelt raskt ved utbrudd. Det er viktig å slå ned utbrudd raskt, sier Vold.

Ifølge FHI har utbredelsen av den sørafrikanske varianten i en periode rapportert å være rundt 3 prosent.

I påskeuka var andelen gått ned til rundt 1 prosent av de analyserte prøvene.

I uke 13 lå den på 2 prosent av de analyserte prøvene.

– Det har vært størst utbredelse i Nordland og Vestland, men i det siste er varianten også påvist i økende grad i Viken og Oslo.

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk for helsepersonell.

Nå er AstraZeneca satt på pause, etter meldinger om mulige alvorlige bivirkninger.