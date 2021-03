Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

AstraZenecas vaksine skal ikke beskytte mot den sørafrikanske virusmutasjonen.

Sør-Afrika sluttet å bruke AstraZeneca-vaksinen 7. februar. De opplyste da at den viste seg å ha liten effekt mot den aktuelle mutasjonen.

En studie fra landet viser nå at vaksinen ikke beskytter mot denne mutasjonen, skriver Dagens Nyheter.

Studien er publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Den viser at personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen, smittes i like stor grad som dem som har fått virkningsløs placebo-vaksine.

Har fortsatt nytte

Ingen av deltakerne i studien ble alvorlig syke, men fikk milde symptomer.

Det gjør at professor Matti Sällberg ved Karolinska Institutet, tror vaksinen fortsatt kan gjøre nytte.

– Forhåpentligvis beskytter vaksinen mot alvorlig sykdom og død. Det er ikke like viktig at en vaksine beskytter mot mild og moderat sykdom, som at den beskytter mot sykehusinnleggelse og død.

Men om vaksinene ikke biter på varianter, som dermed får spre seg mer, kan det få alvorlige konsekvenser for samfunnet.

– Det kan innebære at vi ikke får en slutt på pandemien like raskt, sier Sällberg.

Sällberg sier videre at det pågår studier for å få kartlagt om vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom som følge av den sørafrikanske varianten.

Ukjent smittevei i Bodø

Bodø kommune har blitt hardt rammet av den sørafrikanske mutasjonen. De kunne i går melde om at de hadde seks nye smittetilfeller, hvor alle hadde ukjent smittevei.

I dag, onsdag, er det også meldt om seks nye tilfeller, hvor to har ukjent smittevei.

De siste tre ukene er det bekreftet rundt 180 nye smittetilfeller i Bodø. Flere av disse er av den sørafrikanske eller britiske mutasjonen.

Kommunen har derfor satt i verk strenge lokale forskrifter, i et forsøk på å få bukt med smitten.

– Denne innstrammingen kommer med bakgrunn i det vi har sagt. Det betyr at de som driver med en til en-behandling, som ikke er medisinsk, er nødt til å stenge ned, sa ordfører Ida Pinnerød, tirsdag.

Blant annet gjelder dette frisører, tatoveringsstudio, og lignende.