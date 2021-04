Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter en måned med lockdown letter Bodø på de strengeste lokale koronatiltakene.

Det betyr at man nå blant annet kan benytte seg av frisører, hudpleie, massasje og tatovering.

Og handle på kjøpesenter.

Men butikkeier Ingrid Oline Sivertsen (26) på kjøpesenteret City Nord i Bodø skulle helst ha sett at hun kunne holdt stengt ei uke til.

– Kundene må være mentalt klare for å komme tilbake. Det er ikke hensiktsmessig å åpne senteret hvis det ikke kommer folk hit, sier hun.

Tror ikke gjenåpning vil gi nok kunder

Det er et paradoksalt budskap fra butikkeieren. Hun begrunner ønsket med at hun allerede måneden før nedstengingen i Bodø opplevde at kundene var skeptiske, og ikke var like mye innom butikken.

Nå etterlyser hun at myndighetene er mer tydelig på hva som er ansett som trygt og ikke.

Under nedstengningen sier Sivertsen at de har fått god hjelp av senteret med utkjøring. I tillegg har de hatt klikk og hent-løsninger. Nå frykter hun det ikke er nok. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Dersom smitten øker igjen, vil det slå hardt tilbake på oss.

Når bedrifter må stenge ned, har nemlig arbeidsgiveren plikt til å betale lønn de ti første dagene av permitteringstiden.

– For mange som har vært permitterte er det først denne uka vi har begynt å få dagpenger. Hvis vi åpner på mandag, og den lave omsetningen fortsetter, vil det gå ut over bedriften.

NHO: – Stor bekymring

Ifølge Virke har arbeidsgivere i Viken, Oslo, Bodø, Brønnøy, Færder, Tønsberg og Holmestrand rundt 180 millioner kroner i lønnsutgifter hver dag til arbeidstakere som ikke får gjort jobben sin, og dermed heller ikke gitt bedriften inntekter.

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO i Nordland sier at det er nettopp lønnsutgifter han får mest telefoner om.

– Bedriftene forstår at de må stenge ned. Samtidig blir de stående med hele regninga til tross for at man ikke har en krone i inntekt.

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO i Nordland. Foto: Øystein Nygård / NRK

I starten av pandemien tok staten regningene for alle dagene med unntak for de to første.

– Vi må tilbake dit, slik at man slipper å betale lønninger når man ikke har inntekt. Når kassa er tom er det en vei, og den går til skifteretten.

Gründer- og oppstartsbedrifter er ekstra utsatt, ifølge NHO.

– Disse bedriftene har som regel ikke bygd opp mye egenkapital. I tillegg ramler de ut av kompensasjonsordningen.

Bjarmann-Simonsen er klar på at det haster å få på plass en løsning for de nedstengte bedriftene.

– Konkurser og arbeidsledighet er alternativet. Det sier seg selv at arbeidsplasser som blir borte er dyrere for samfunnet på lengre sikt enn arbeidsplasser som overlever.

– Tåler ikke en ny nedstenging

I butikken til Ingrid Oline, som bærer gründerens navn, var det i fjor sju ansatte. I dag er det to.

– Vi er såpass i oppstarten at mange av støtteordningene som finnes, ikke gjelder for oss. Det er hardt, vi ligger noen hundre tusen i minus akkurat nå. Realiteten er at folk blir permitterte og vi kan gå konkurs.

Hun startet med 30.000 kroner fra egen lomme i egenkapital og opplevde i fjor veksten hun håpet på, men så snudde det. Nå frykter hun at gjenåpningen i verste fall vil gi økt smitte og en nedstenging.

– Jeg forstår godt at mange butikkeiere og ansatte er ivrige for at det skal åpnes opp. Samtidig må tidspunktet være riktig. Kommuner og myndighetene i byene det gjelde bør bidra til å stimulere handel, mener Ingrid Oline Sivertsen.

– Tåler dere en runde til?

– Nei det gjør vi ikke. Jeg kan selvfølgelig prøve å holde fast, men det er mye mer utgifter nå enn før. Så nei, det går ikke.

Statsforvalteren: – Ingen grunn til å forlenge

Bodøs nabokommuner Fauske, Beiarn, Rødøy, Saltdal, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Steigen og Sørfold har siden mars levd under strenge koronatiltak.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen mener det er forsvarlig å åpne opp i Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

I Bodø har nivået vært høyere.

Alt av 1 til 1-tjenester og butikker med unntak av kiosk, matbutikk og apotek har holdt stengt i en måned.

Torsdag ble kommunene enige med Statsforvalteren i Nordland om å be regjeringen om ikke å videreføre nedstengingen.

Før åpningen endelig vedtas skal regjeringen ta stilling til innspillet fra Statsforvalteren. Ifølge statsforvalter Tom Cato Karlsen dreier det seg om en formalitet.

– Det er ingen grunn til å forlenge tiltakene for 5c-kommunene når vi allerede har på plass nasjonale retningslinjer.

Karlsen poengterer at det likevel ikke dreier seg om noe frislipp.

– Vi skal fortsatt forholde oss til dette med to meters avstand og så videre. Dette er ikke over.