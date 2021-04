Ytterligere sju smittetilfeller knyttes til sykehjem

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De nye smittetilfellene dreier seg om fem ansatte og to pårørende til beboerne på hjemmet, ifølge Dagbladet.

Av personvernhensyn vil ikke kommuneoverlegen opplyse om disse var vaksinert mot viruset eller ikke.

Sørafrikansk eller brasiliansk variant

Fra før er det kjent at sju beboere ved sykehjemmet som var fullvaksinert for to måneder siden, fikk påvist smitte i løpet av påsken.

Tre av de sju smittede beboerne har fått påvist mutert smitte.

Kommuneoverlege Laurence Jary-Vattøy sier til NRK at de foreløpig ikke har fått svar på hvilken av virusvariantene det er snakk om.

– Vi har fått tilbakemelding om brasiliansk eller sørafrikansk variant. Det er ikke sikkert hvilken det er, prøvene er videresendt til FHI, sier Jary-Vattøy til NRK.

Kommunen har innført besøksstans ved alle sykehjemmene sine inntil situasjonen er avklart. Alle på sykehjemmet blir testet for smitte.

Ifølge Jary-Vattøy skal utbruddet ha oppstått på en av avdelingene. Smitteverntiltakene ved institusjonen skal ha blitt fulgt.

– Snittalderen på de smittede er over 80 år, som ved alle sykehjem. Tilstanden er god, men to av dem ble innlagt på sykehus. De hadde dårligere allmenntilstand. Den gode nyheten er at en av dem allerede er tilbake, sier kommuneoverlegen.

Hun vil ikke kommentere tilstanden til beboeren som fremdeles ligger innlagt på sykehuset.

Folkehelsinstituttet (FHI) jobber nå tett med kommuneoverlegen for å finne ut hvordan de sju beboerne, som i utgangspunktet skulle være godt beskyttet, likevel er blitt syke.

Et utbrudd av denne størrelsen blant vaksinerte, er ikke tidligere registrert her i landet.

Seks smittet i Sandnes

Også i Sandnes har det vært et smitteutbrudd blant seks fullvaksinerte beboere på Rovik bo- og aktivitetssenter.

En av beboerne døde med smitte i kroppen, men de andre smittede er i dag ikke alvorlig syke. De var alle vaksinert med vaksinen fra Pfizer.

I tillegg er fem ansatte som ikke var vaksinerte smittet av den sørafrikanske virusvarianten.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, opplyser også at noen av de ansattes nærkontakter har testet positivt på korona.

STRAMMER INN: Beboerne på Rovik bo- og aktivitetssenter er satt i karantene på rommene etter smitteutbruddet. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi opplever at vi har kontroll og har klart å ramme inn utbruddet, men helt hundre prosent sikre kan vi ikke være før det har gått noen dager til, sier han til NRK.

Det er nå iverksatt flere skjerpede tiltak på sykehjemmet.

– Vi driver regelmessig testing og beboerne er i karantene på rommene sine. Helsepersonell er også kledd opp i fullt smittevernutstyr inntil videre, sier Torvik.

Andelen bekreftet smittet av den sør-afrikanske varianten på landsbasis er fortsatt lav. Den utgjør ifølge FHIs beregninger kun to prosent av bekreftede og sannsynlige prøver. Det er den engelske varianten som for øyeblikket dominerer med 83 prosent på landsbasis.

Torvik sier at det antas at den sørafrikanske mutanten er like smittsom som den engelske, altså opptil 60 prosent mer smittsom enn den vanlige varianten.

Undersøker feilvaksinering

Smitteutbruddet i Sandnes er også meldt inn til Folkehelseinstituttet. De skal blant annet undersøke om det kan ha skjedd en feil med vaksineringen.

– Vi har kontakt med FHI for å se om det kan være en form for vaksinesvikt. De vil sjekke om det finnes en sammenheng mellom batch-nummer. Vaksinene ble satt i januar, så det er nesten umulig å si om det kan ha vært noe feil med vaksineteknikken, sier Torvik.

– Ser du noen likhetstrekk blant beboerne som er smittet?

– Alle er gamle og har en alvorlig sykdom i bunn. Alder er nok den viktigste faktoren oppi dette, for vi ser at immunresponsen er dårligere hos de eldste. De kan ha en grunnsykdom eller gå på medikamenter som gjør at immunresponsen blir svekket, sier han.