– Kvalmt, sier Silje Olivia Rimestad.

– Jeg forstår godt at små, ideelle barnehager sliter. Men disse store kjedene? Nei, jeg støtter ikke måten aksjonen gjennomføres på.

Hun er mor til et barn som går i en Læringsverksted-barnehage i Oslo. Hun støtter barnehagenes rett til å protestere, men synes noe skurrer.

Kjeden går med overskudd.

Likevel er kjeden med på PBL-aksjonen i morgen. Protesten går på kutt i overføringer fra staten.

Flere millioner kroner i overskudd

Overskuddet for private barnehager i 2020 endte på til sammen 1,1 milliard kroner.

Av dette ble 10,3 prosent overført til eierne som utbytte, mens 79,2 prosent gikk tilbake til egenkapitalen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Læringsverkstedet er landets største private barnehagekjede. I 2019 hadde de et overskudd på rundt 100 millioner kroner.

I 2020 var overskuddet på 50 millioner kroner.

Det opplyser Ragnar Sagdahl, som har tittelen kulturminister i barnehagekjeden, til NRK.

– Hvorfor er dere med på aksjonen om å beholde statlige penger når dere går med overskudd?

– Vi skulle helst vært markeringen foruten. Vi hadde håpet at politikerne heller ville gå i dialog med oss. Men vi opplever at de ikke møter oss med ei bærekraftig økonomisk løsning, sier han.

– Vi vil stå solidarisk sammen med små og store barnehager, kjeder og ideelle barnehager i denne politiske markeringen.

Ragnar Sagdahl, kulturminister i den private barnehagekjeden Læringsverkstedet. Foto: Læringsverkstedet

– Hva har du å si til foreldre som må hente ungene sine tidligere enn vanlig fordi dere vil aksjonere?

– Vi skjønner at noen foreldre synes det er keitete å måtte hente barna tidligere. Men vi står sammen fordi vi frykter at private barnehager vil forsvinne. De er viktige for sikre et godt mangfold.

Private barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig støtte.

Mer om Læringsverkstedets budsjett Ekspandér faktaboks – Hvis dere gikk med 50 millioner kroner i overskudd i 2020, vil da kuttet ramme dere? – Vi må budsjettere med ca. 50 millioner kroner i underskudd for 2022. Vi ønsker å skjerme både barn og voksne knyttet til dette. Men det betyr at vi må gjøre kraftige kutt. Takket være sunn drift tidligere, kan vi reinvestere noen av disse midlene i 2022, forklarer Ragnar Sagdahl i Læringsverkstedet. – Hvis vi tar overskuddet i 2019 på 100 millioner og deler på antall barnehager, utgjør det ca. 300.000 kroner i snitt per barnehage. Totalt, etter reinvestering og skatt, hadde vi 0,9 % økonomisk handlingsrom. Det ikke stort.

Ufrivillig med på en politisk aksjon

I morgen vurderer Silje Olivia Rimestad å holde ungen hjemme fra barnehagen. Da slipper hun å forholde seg til en aksjon hun aldri ba om.

PBL-barnehager landet over varsler at de kommer til å stenge noen timer tidligere onsdag 24. november. Aksjonen er mot Regjeringens kutt i pengestøtte på opp mot 400 millioner kroner. – Jeg synes det er usolidarisk å bruke barna som et virkemiddel i denne aksjonen.

Rimestad påpeker at hun er veldig fornøyd med sin Læringsverksted-barnehage i Oslo. Hennes misnøye med aksjonen handler ikke om hennes barnehage spesifikt.

– De bruker barna våre som virkemiddel i en kamp som ikke er vår. Dette lager kun krøll for foreldre og barn. Ikke dem som faktisk er målet i denne aksjonen, nemlig regjeringen, sier Rimestad.

Finansieringsordningen for private barnehager Ekspandér faktaboks Tilskuddet til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune. Fra 2015 er grunnlaget for beregning av tilskuddet endret fra kommunens budsjett til kommunens regnskap fra to år før tilskuddsåret. Endringen innebærer at tilskuddet blir beregnet én gang per år, noe som gjør ordningen mer forutsigbar for de private barnehagene. Private barnehager har krav på 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering. Kilde: Regjeringen

Aksjonen er drevet frem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

– Regjeringa fjerner opp mot 400 millioner kroner fra private barnehager neste år. Samtidig drifter en av tre barnehager allerede i minus, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Her informerer om aksjonen i en video.

Selv om PBL oppfordrer foreldre til å hente ungene sine noen timer tidligere, er det kun en oppfordring.

– Hva skjer hvis foreldrene ikke henter ungene i morgen klokken 14?

– Ingen unger blir satt igjen, alle vil bli tatt vare på, forsikrer kommunikasjonssjef i PBL, Marius Iversen.

PBL har ikke tatt i bruk et så kraftig virkemiddel siden 19. mai 2009, ifølge fagbladet barnehage.no, som gis ut av PBL.