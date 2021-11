– Regjeringas mål er at både private og kommunale barnehager skal bli bedre for barna og billigere for foreldrene. I tråd med Hurdalsplattformen vil vi gi bedre rammevilkår for små privateide og ideelle barnehager, og samtidig stoppe utviklinga der kommersielle eier stadig flere barnehager. Barnehager er et viktig velferdsgode, og det er nødvendig at kommuner får mer lokal innflytelse over private barnehager.

Det er unntaksregler for pensjonskuttet. Blant annet at barnehager som kan dokumentere høyere pensjonskostnader enn det som gis i pensjonspåslaget kan søke om å få utbetalt dette. Her mener enkelte at kommunens bruk av premiefond gjør at dette i realiteten ikke stemmer. Hva er din kommentar til dette?

– Barnehager som får for lite utbetalt til pensjon i dag, sammenligna med det de har i pensjonsutgifter, skal få dette refundert av kommunen. Det er viktig å merke seg at 90 prosent av private barnehager får mer i tilskudd til pensjon enn det de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte, som i 2019 beløp seg til nesten 1 mrd. kroner mer.

Og Brenna legger til:

– Departementet har forenkla søknadsordninga og vil i tida framover følge med på hvordan den fungerer for de private barnehagene, og vil blant annet gå i dialog med KS og PBL om det er behov for mer støtte og veiledning til private barnehager og kommuner om ordninga. Da er det selvsagt viktig å få tilbakemeldinger fra sektoren om hvordan ordninga fungerer (kunnskapsminister Tonje Brenna i en e-post til NRK)