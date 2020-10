Økende boligpriser og strengere regler for lån: – Å eie bolig fremstår som en utopi nå

På Nord universitet studerer Chanice Sørlie Johansen og Pernille Solberg Fredriksen.

De er godt på vei inn i læreryrket, men drømmer også om å få seg egen bolig.

– Det er min store drøm å eie mitt eget en dag, men det er nok en lang vei å gå før man kommer dit, tror Chanice Sørlie Johansen.

Studievenninnen nikker, og tilføyer at hun hele tiden hører om hvor vanskelig det er å komme seg inn på boligmarkedet.

Pernille Solberg Fredriksen gruer seg litt til å prøve å komme seg inn på boligmarkedet. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– For meg fremstår det å eie en bolig som en utopi akkurat nå. Det er skummelt å tenke på, synes Pernille Solberg Fredriksen.

Det er liten tvil om at det er utfordrende for de aller fleste unge å etablere seg på boligmarkedet for tiden.

Boligprisene fortsetter å øke - og det kan ta motet fra de fleste. Bare det siste året har prisene i gjennomsnitt økt med 5,8 prosent, viser tall fra Eiendom Norge.

Men det kan bli enda vanskeligere å være ung boligkjøper i fremtida.

Vil stramme inn reglene

For det er Finanstilsynet som bestemmer hvor mye lån bankene får lov til å gi til de som skal kjøpe bolig.

De vil nå stramme inn reglene enda mer.

Boliglånsforskriften Ekspandér faktaboks Boliglånet for primærbolig kan ikke overstige 85 prosent av verdien av boligen du kjøper.

Bankene kan ikke gi deg lån som er over fem ganger din årlige inntekt.

Bankene kan gi unntak for disse reglene i 10 prosent av lånene hvert kvartal. Unntaket for dette er Oslo, der grensen er 8 prosent.

Dagens forskrift gjelder frem til 31. desember 2020, etter å ha blitt fornyet i november 2019.

Opprinnelig ble boliglånsforskriften innført i starten av 2017, for å dempe den sterke boligprisveksten som hadde vært. Kilde: Regjeringen

I slutten av september sendte de inn et høringsnotat med forslag til en ny forskrift for boliglån.

Reglene de har satt i den gamle boliglånsforskriften sier at den som skal ta opp et lån ikke kan ha en samlet gjeld som er høyere enn 5 ganger årsinntekta.

La oss si at du har en inntekt på 500.000 kroner i året før skatt trekkes. Da kan du i utgangspunktet få låne opp til 2.5 millioner kroner.

Men hvis banken tenker at det er trygt å gi deg et lån, så kan du få litt mer enn fem ganger årsinntekta.

Forskriften sier at bankene har en såkalt fleksibilitetskvote på 10 prosent av alle nye lån hvert kvartal, der bankene kan gjøre unntak fra regelen om lån opp til fem ganger årslønn.

Men i den nye utlånsforskriften foreslår Finanstilsynet å sette ned maksgrensen for samlet gjeld fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

De vil også redusere fleksibilitetskvoten fra 10 til 5 prosent.

Det høres kanskje ut som små endringer, men det vil merkes for dem som ikke har så høy lønn, ifølge ekspertene.

Vil ramme de unge

Eiendom Norge mener at det blir alt for strenge regler. Spesielt i den situasjonen vi er i nå, med et usikkert marked på grunn av korona.

– De som normalt sett har moderate inntekter vil miste mye av kjøpekraften sin hvis man går fra et lån på 5 ganger inntekt til 4.5 ganger inntekt, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Henning Lauridsen er administrerende direktør i Eiendom Norge, som er interesseorganisasjonen for eiendomsmeglerne i Norge. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Han mener dette vil ramme både unge og enslige forsørgeres mulighet til å etablere seg med eid bolig på boligmarkedet.

Finanstilsynsdirektøren: – Nordmenn har aldri hatt mer gjeld Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Ifølge Finanstilsynet har norske husholdninger rekordhøy gjeldsgrad. Den er høy både i historisk og internasjonal sammenligning. – Vi ser at det er mange som tar opp store lån som kan gjøre dem sårbare ved fremtidig renteøkning, tap av inntekt, eller kraftig fall i boligpriser, sier direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen. Han er enig i at rekordhøye boligpriser kan gjøre det vanskelig for mange å kjøpe bolig for første gang. – Men det er ikke noen god løsning, verken for samfunnet eller den enkelte. å tillate en fortsatt høy opplåning blant sårbare husholdninger for å holde etterspørselen etter boliger oppe, mener direktøren. Han mener at yngre mennesker ikke er en sårbar gruppe grunnet alderen i seg selv, men å gi dem store lån som de senere kan få problemer med å betjene, kan være å gjøre dem en bjørnetjeneste. – Gjeld og boligpriser har en tendens til å drive hverandre opp gjensidig. Men når gjeld og boligpriser drives opp til et høyt nivå, øker også fallhøyden dersom økonomien blir utsatt for sjokk, forklarer han. Han viser til alle som sier at det er viktig å komme inn i boligmarkedet for å ta del i prisoppgangen. Men han påpeker at vi ikke kan lukke øynene for at det er en risiko med så store lån og høye boligpriser. – Flere, i tillegg til Finanstilsynet, peker på at det ligger en systemrisiko her. I det ligger også en risiko for den enkelte låntaker. Det er ikke noen sikker vei til rikdom å ta opp store lån til bolig, selv om de fleste som har gjort det de siste 30 årene, har fått en formues gevinst, mener direktøren. I det nye forslaget mener Baltzersen at bankene fortsatt har stort rom til å gjøre unntak, blant annet i saker der de ser at det er yngre mennesker som ikke oppfyller kravene i forskriften, men likevel vurderes til å kunne betjene et lån.

Vil at førstegangskjøpere skal få færre krav

Eiendom Norge mener at man bør opprette et slags kollektivfelt for dem som skal etablere seg på boligmarkedet, slik at de kan få noen unntak fra forskriften.

– Vi mener at hvis man velger å ta opp fastrentelån, så er ikke renteøkning noen risiko. Da bør man få låne selv om man ikke tåler 5 prosent renteøkning.

Lauridsen får støtte fra Sparebanken Nord-Norge, som mener at Finanstilsynets forslag blir feil tiltak nå.

Kristian Haubakk er banksjef i Sparebanken Nord-Norge Foto: SpareBank 1 Nord-Norge

– Når vi beregner hvor mye boliglånstakere kan ha, gjør vi det på en grundig måte hvor vi tar høyde for at de skal kunne betjene renten, selv om den skulle øke, hevder banksjef Kristian Haubakk i Sparebanken Nord-Norge.

Spesielt nå som boligprisene fortsetter å stige, tror han det blir vanskelig for unge.

Høye boligpriser

Grafen over er ikke til å ta feil av. Prisene går bare i én retning, og den henger trolig sammen med renta, som du ser under her.

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

– Koronasituasjonen tatt i betraktning og usikkerheten det har medført, skulle en kanskje tro at boligprisene ikke hadde steget så mye. Men den lave renten har bidratt til at det fortsatt har vært trykk i de større byene, sier Kristian Haubakk i Sparebanken Nord-Norge.

Han mener høye boligpriser er en høyst reell utfordring for førstegangskjøpere. Høyere pris betyr høyere inngangsbillett på boligmarkedet.

– Det tar tid å stå på egne ben

Chanice og Pernille tror det vil ta lang tid å bygge opp nok egenkapital til å komme på markedet.

Spesielt for dem som ikke har foreldre som kan bidra.

– Det tar tid å stå på egne ben. Når vi har fullført studiet vårt, sitter vi nok med mer gjeld enn formue, sier Chanice Sørlie Johansen.

Chanice Sørlie Johansen drømmer om lærerjobb og egen bolig. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Hun er spent på hvordan det blir å få boliglån som lærer.

– Hvis de da bestemmer at du bare kan låne 4,5 ganger årslønna, setter det spesielt begrensninger for oss som ikke har mulighet til å få lønnen til å vokse så mye, sier hun.

Er man nødt til å komme på boligmarkedet?

– Det er viktig for det økonomiske i det lange løp. Å ha muligheten til å kunne eie noe er viktig. At man ikke er låst til å leie, bare fordi man ikke har mulighet til å få et boliglån, sier Pernille Solberg Fredriksen.