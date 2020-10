Boligprisene er endret med 0,4 prosent på landsbasis fra august til september. Sesongkorrigert er endringen på 1,3 prosent.

Det betyr at prisene nå er 5,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene stiger videre og det selges fremdeles et rekordhøyt antall bruktboliger i Norge, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Ifølge Lauridsen kom den sterkeste veksten det siste året i Oslo, Porsgrunn og Skien. Her har veksten vært på 7,7 prosent. Den svakeste veksten har kommet i Stavanger og omegn med en vekst på 1,7 prosent.

– Det er en sjeldenhet å ligge på plussiden i september. Trenden er stigende boligpris på sjette måned på rad. Prisindeksen er på et rekordhøyt nivå, sier Lauridsen.

Sjefen i DNB Eiendom, Terje Buraas, skriver følgende i en e-post til NRK:

– Oppsummert er dette det villeste boligåret jeg har opplevd på mine 25 år i bransjen. Vi har gått fra en total kollaps den 12. mars til å sette nye omsetningsrekorder hver måned fra mai. Hvis dette holder inn i siste kvartal, så vil det bli omsatt nesten 5 % flere boliger i år i forhold til 2019.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, sier dagens tall viser en sterkere prisvekst enn ventet isolert sett. Hun sier samtidig at norske boligkjøpere og selgere må vente seg en viss variasjon fra måned til måned i tiden fremover

Hun tror det sterke salget hittil i høst kan være en effekt av at flere vil kjøpe bolig innen boliglånsforskriften innskrenkes fra oktober.

– Videre fremover tror vi imidlertid boligprisveksten blir dempet av at forskriften strammes inn fra oktober, sammen med usikkerhet i forbindelse med pandemien og at lønnsveksten trolig vil være nokså beskjeden de nærmeste årene.

Randi Marjamaa i Nordea skriver følgende i en e-post:

– Det er fortsatt god fart i markedet, og at det er mange som ønsker å kjøpe. Akkurat nå ser det lyst ut.

Går raskere å selge bruktbolig

Ifølge tallene fra Eiendom Norge går det også stadig raskere å selge bruktbolig i Norge, og det selges flere boliger.

Det tok i gjennomsnitt 48 dager å selge en bolig i september 2020. Det er en nedgang fra 54 dager i august. Kortest salgstid hadde Oslo med 23 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand og Stavanger og omegn med 70 dager.

Så langt i år er det solgt 17 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor.

Prisgaloppen i Oslo fortsetter

I de tre største byene i Norge, har bruktboliger blitt over 5 prosent dyrere det siste året.

Prisveksten var også sterk i september.

I Oslo steg boligprisene med 0,4 prosent fra august til september, og sesongkorrigert 1,5 prosent.

– Tilbudssiden går nedover i september, og ligger på et lavere nivå enn de siste tre årene, sier Lauridsen.

I Bergen var det derimot et prisfall nominelt på 1 prosent, mens sesongkorrigert var måneden sterkere enn normalt med en oppgang på 0,6 prosent. Lauridsen peker på at det er få boliger tilgjengelig i markedet.

I Trondheim steg bruktboligprisene med 0,9 prosent, og sesongkorrigert 2,2 prosent.

Her er årsaken

Rekordlav rente på null prosent og færre boliger tilgjengelig i markedet blir pekt på som årsaker til den sterke utviklingen under koronapandemien, som ellers har rammet norsk økonomi hardt.

Regjeringen ventet i vår at boliglånskunder og boligmarkedet kunne få problemer under pandemien, og endret boliglånsforskriften i vår. Endringen innebar at bankene kunne bruke mer skjønn da de ga kundene lån, men endringene utløp 30. september.

Fleksibilitetskvoten til bankene er tilbake til 10 prosent i landet og 8 prosent i Oslo, mot 20 prosent da forskriften ble liberalisert i vår.