Ap-topper i nord skuffet over egen statsråd

Det ulmer innad i Arbeiderpartiet. Det bidrar en ny flyplass i Bodø til.

For her planlegger man å flytte flyplassen.

Prislappen er estimert til å lande på 6,6 milliarder kroner.

Men et vedtak i Avinors styre tidligere i år, har ført til at varselklokkene har begynt å ringe.

For Avinor har valgt å utsette beslutningen om investeringen.

Årsaken?

Den økonomiske situasjonen til selskapet. Dette er tredje utsettelse av prosjektet.

Slik situasjonen er nå, kan ikke Avinor forsvare en milliardinvestering.

Det til tross for at et enstemmig storting og to statsministere har sagt at prosjektet skal gjennomføres.

Dermed har man satt sin lit til at Avinors eier, samferdselsdepartementet, skal gripe inn.

Ikke betryggende svar

Fredag møtte en delegasjon fra fylkeshovedstaden i Nordland samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Håpet for en løsning var til stede. Spesielt etter at statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i år slo fast at utbyggingen skal gjennomføres etter planen.

Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig på at Ny By-prosjektet i Bodø skal gjennomføres i sin nordområdetale tidligere i år.

Men svarene fra statsråden var langt fra betryggende for Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap).

– Vi har ikke fått noen gode svar. Det gjør meg overrasket, bekymret og skuffet, sier hun, og fortsetter:

– For oss er de utsettelsene som har kommet i så mange omganger, av et sånn omfang at det rører ved forutsigbarheten. Det setter bremsene fullstendig på for prosjektet. Nå står det i en stampe som det ikke kan stå i lenger.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød er bekymret etter det hun omtaler som manglende svar fra partifelle og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Gir ikke klare svar

Også fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) er skuffet:

– Vi er bekymret for fremdriften i prosjektet, og hadde ønsket tydeligere signaler fra statsråden.

NRK har stilt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård en rekke spørsmål. Blant annet hvorfor han ikke kan gi tydelige svar om prosjektet. Og hva han konkret vil foreta seg i saken.

I en kort kommentar videreformidlet fra departementets kommunikasjonsavdeling, svarer Nygård at de deler utålmodigheten.

– Avinor er i en krevende økonomisk situasjon som har ført til at en rekke prosjekt har blitt utsatt, deriblant ny lufthavn i Bodø. Nå snur vi hver stein for å finne en løsning og bidra til at prosjektet starter opp, sier Nygård videre.

Tålmodighet har en grense

Ola Smeplass er varaordfører i Bodø. Senterpartipolitikeren mener det må være måte på hvor tålmodig man må være.

– De har ikke noen løsning. De ber oss være tålmodig. Det har vi gjort nok av nå, sier han og fortsetter:

– Vi mener at de som eiere kunne vært mye mer aktiv overfor Avinor. Det kan ikke være slik at Avinor skal kunne blokkere et stortingsvedtak, sier Smeplass.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, er bekymret for framdriften i prosjektet. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I statsbudsjettet som Solberg-regjeringen la fram før de forlot regjeringskontorene, ble det slått fast at det endelige utbyggingsvedtaket skal fattes av nettopp Avinor.

Kritisk situasjon

Opprinnelig var Avinors bidrag til ny flyplass beregnet til 1,8 milliarder kroner. Men i samme statsbudsjett, slår fast at bidraget skal økes til 2,2 milliarder.

– Vi har nå en egenkapitalandel som er lavere enn forutsatt i vedtektene. Til grunn for beslutning om utsettelse ligger en vurdering av prosjektets størrelse, ansvaret Avinor har for luftfarten i hele landet, og den kritiske økonomiske situasjonen selskapet står i, sa konsernsjef Abraham Foss i januar.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier til NRK at de snur hver stein for å finne en løsning. Foto: Birger Kjølberg

I Bodø har de ikke gitt opp.

– Vi er selvfølgelig nødt ti lå jobbe på alle fronter. Vi må stole på at Stortinget står ved det de har sagt, sier Bodø-ordfører Pinnerød.