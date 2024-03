Overfører E6 utbygging i Saltdal til Statens vegvesen: – Nye veier var et feilgrep

Prosjektet med å utbedre den ulykkesutsatte E6-strekningen mellom Sørelva og Borkamo overføres nå fra den statlige byggherren Nye Veier til Statens vegvesen.

Det opplyste samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på en pressekonferanse på kommunegrensa mellom Bodø og Fauske tirsdag.

Den rundt 20 kilometer lange strekningen kategoriseres som trafikkfarlig av både lokalbefolkning og politikere.

Dagens vei er til hinder for et sammenhengende og effektivt stamveinett i regionen.

Vegvesenet hadde et gryteferdig veiprosjekt da de måtte gi fra seg prosjektet til selskapet Nye veier.

Rundt 1 milliard kroner skulle gå til E6 i Saltdal, men med den forutsetning at Nye Veier selv prioriterte rekkefølgen på prosjektene.

Men Nye Veier hevdet at de ikke har penger til å bygge ut Sørelva-Borkamo.

Dermed var oppstart på prosjektet helt i det blå.

– Det er bra at Sørelva-Borkamo kommer inn i Nasjonal transportplan. Det var et feilgrep at det ble lagt ut til Nye veier. Det var klart til oppstart, men forsvant ned i et svart asfalthull. Nå øker sjansen for at vi kan få det igangsatt raskere enn hos nye veier, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) til NRK.

Stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran (Ap) er også fornøyd.

– Gjennom Nye veier ville prosjektet blitt både fordyret og forsinket. Nå tar vi det tilbake fra Nye veier, som var Frp sitt hjertebarn. Og som ikke ville prioritere dette veiprosjektet i Nordland.

I Saltdal er mye er lagt til rette for å starte jobben.

Blant annet er fyllmasser fra et tunnelprosjekt i nærheten lagt klart til utbedringene av veien.

Kun en ekstern kvalitetssikring av kostnader, samt en anbudsprosess, er alt som gjenstår før spaden kan settes i jorda.

Kommunikasjonsdirektør i Nye veier, Christian Altmann, sier til NRK at de prioriterer prosjektene som er mest lønnsomme.

– Sørelva-Borkamo er en av mange strekninger som har måttet vente fordi Nye Veier har flere prosjekter enn vi har penger. Vi planlegger og bygger veier for alle pengene vi har til rådighet, og dette skjer i mange landsdeler. Vår oppgave er å prioritere rekkefølgen på utbyggingene selv, og det skal ligge samfunnsøkonomisk lønnsomhet til grunn.

Han legger til:

– Vi på vår side håper strekningen Sørelva-Borkamo kan realiseres raskt når Statens vegvesen overtar, slik de har signalisert.