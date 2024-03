Regjeringen kommer i en ny nasjonal transportplan til å prioritere prosjektet Nappstraumen – Å i Lofoten på E10.

Det bekrefter statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen (Sp) til NRK.

– Vi har måttet utarbeide en ny nasjonal transportplan i og med at nåværende plan ikke er realistisk. Det betyr at flere prosjekter er tatt ut av NTP og nåløyet er trangere, sier han og legger til:

– Til tross for dette har vi funnet rom for å prioritere E10 gjennom Lofoten hvor vi begynner med Nappstraumen-Å.

fra Å i Lofoten i Moskenes, til Nappstraumen i Flakstad og Vestvågøy kommune i Lofoten. Her vil regjeringen ruste opp veien, noe som er første steg på veien til å kunne bygge en ny storflyplass på Leknes.

Bare «halve» strekningen er inne i NTP

– Hvorfor prioritere denne strekningen?

– Her er det mange skredpunkter, det er farlig vei og man har sett en stor vekst i trafikken som følge av turisme, sier Bentzen.

– Garanterer dere at veien nå blir utbedret?

– Fra regjeringens side legger vi den inn, så får Stortinget svare på det etterpå.

Bent Joachim Bentzen (Sp) er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Hvordan skal dere få flertall når dere er en mindretallsregjering?

– Det kan Stortinget svare på.

Samtidig vil regjeringen planlegge og bearbeide strekningen fra Nappstraumen til Fiskebøl parallelt, sier Bentzen.

Dette er for ordens skyld den lengste strekningen av de to.

Dermed er det bare «halve» strekningen som nå ligger ordentlig inne i NTP.

Både Gjelsvik og Bentzen er enige om å legge inn vegstrekningen i Lofoten i NTP, men må ha støtte fra Stortinget for å få gjennomslag for planene. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Gjelsvik: Håper å få med seg Stortinget

Med i Lofoten var leder for transport- og kommunikasjonskomiteen, Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Også han understreker at de er opptatt av å «gi folk tiltro til at prosjektene som prioriteres faktisk gjennomføres».

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Kan dere garantere at denne strekningen blir utbedret?

– Det vi kan garantere er at Ap og SP i regjering vil prioritere dette prosjektet. Vi håper selvsagt at Stortinget slutter seg til våre forslag.

– Når vil det komme penger?

– For vår del er det tydelig at den første biten, Nappstraumen – Å, må prioriteres i NTP nå.

– Jeg er glad

Tidligere har NRK skrevet om at Avinor har anbefalt å legge en ny storflyplass til Leknes i Lofoten.

Dette vil derimot ikke bli en realitet uten store forbedringer på ras- og skredutsatte veier.

Utbedringen av strekningen Nappstraumen – Å er derfor en begynnelse på utbedring som kan føre til en stor endring i samferdselstilbudet i Lofoten.

– Jeg er glad for at det er funnet rom for dette. Sammen med Hålogalandsveien får vi med dette bygget ut transportsystemet i nordre Nordland som en større helhet. Sist vi satt i regjering åpnet vi Lofast, nå fortsetter vi med veiutbyggingen videre i Lofoten, sier Bentzen.