Det var lørdag kveld at et ulastet malmtog sporet av på Malmbanan ikke langt fra den norske grensen.

Malmbanan og Ofotbanen er en av Nord-Norges viktigste transportårer. Hver dag fraktes det tonnevis med malm fra Kiruna til Narvik, der malmen sendes ut til verden med skip.

Dette er ikke første gang det er trøbbel på strekningen.

Like før jul skjedde det en avsporing på svensk side, som førte til at den viktige togstrekningen ble stengt i 65 dager. Først tirsdag denne uken startet togtrafikken opp igjen.

Da tapte det svenske gruveselskapet LKAB rundt 100 millioner svenske kroner per dag.

– Det samme gjelder nå. For hver dag vi ikke kan levere malm, så mister vi rundt 100 millioner om dagen, sier pressesjef i LKAB Anders Lindberg til NRK.

Dette er den andre avsporingen på Malmbanan på kort tid. Det kan bli dyrt for gruveselskapet LKAB. Foto: LKAB

Alvorlig situasjon

Pressesjefen forteller at det er usikkert hvor lenge togstrekningen blir stengt denne gangen.

Det svenske Trafikverket vil komme med en prognose over skadene mandag.

– Vi har en egen bergingsstyrke som vil starte med opprydning, men de kan ikke begynne med opprydningsarbeidet før vi får klarsignal fra Trafikverket.

Pressesjef i LKAB, Anders Lindberg. Foto: LKAB

Han omtaler situasjonen som alvorlig for gruveselskapet.

– Dette er vår livslinje. Vi kan ikke levere til våre kunder når banen er stengt. To tredjedeler av vår produksjon er mellom Kiruna og Narvik.

– Det er alvorlig både for oss og samfunnet. Det går også persontrafikk på strekningen, samt gods og nødvendige varer mellom landene, sier Lindberg.

Jobber på spreng

Trafikverket i Sverige, tilsvarende Bane Nor i Norge, skriver i en pressemelding at de undersøker en strekning på om lag seks kilometer nord for området hvor et fullastet malmtog sporet av tidligere i vinter.

– Det vi vet foreløpig er at vi har skader på jernbaneanlegget på en strekning mellom Katterjokk og Vassijaure. Altså ikke på den delen som vi har gjenopptatt i løpet av de siste to månedene, sier seksjonssjef for jernbane i Trafikverket, Simon Sunna.

– Vi har konstatert skader på skinner, sviller og kontaktledning, fortsetter Sunna.

Kart over Vassujaure.

Trafikverket vil jobbe på spreng det neste døgnet for å vurdere omfanget av skadene.

– Det er for øyeblikket umulig å gi noen prognose for når trafikken kan gjenopptas på den aktuelle strekningen. Vi må gjøre en grundig analyse og vurdering av omfanget.

– Det føles selvfølgelig veldig trist at dette skjer så nær den siste avsporingen, både tidsmessig og geografisk, sier Sunna.