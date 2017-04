Norges Skiforbund: – TV-bildene fra helga var en særdeles god VM-søknad

Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund mener Narvik har styrket sine VM-sjanser etter et godt gjennomført alpin-NM i helga.

– Med den tekniske gjennomføringen og de fantastiske TV-bildene som ble vist i helga, var det en særdeles god søknad. Det er helt åpenbart, sier Lund til NRK.

– For et anlegg Narvik har, og for et sted å vise fram, sa NRKs alpinkommentator Andreas Toft da han kommenterte helgas Alpin-NM. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Det er tre norske skianlegg som ønsker verdensmesterskapet om åtte år. Narvik må utkonkurrere Kvitfjell og Hafjell.

Men årets vertskommune fra Nordland har kanskje fått en liten fordel akkurat nå.

– Med det norgesmesterskapet som ble arrangert i helga, og med de TV-bildene som Norge har fått se, er det klart ar Narvik ikke har svekket sin mulighet til å bli en VM-by – snarere tvert imot, sier Toft til NRK dagen derpå.

Hafjell krevde enerett

I februar hevdet Hafjell at de hadde enerett på å søke om internasjonale mesterskap i alpint i Norge, men dette ble avvist av kulturminister Linda Helleland (H). Dermed fikk Nord-Norge også være med i kampen om å avholde mesterskapet.

Tre som vil arrangere

Det er styret i Norges Skiforbund som til syvende og sist bestemmer om Norge skal søke om alpin-NM i 2025. Deretter skal skiforbundet avgjøre hvilket av de tre arrangørstedene som er mest aktuelle.

– Det vil skje etter at vi vet om vi har kommet gjennom med den søknaden vi har inne for Trondheim i 2023. Det er et drøyt år til. I løpet av det året må vi ta en runde og vurdere om disse tre søkerne og arrangørstedene opp mot hverandre, og ende med en beslutning, sier arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund.

Denne utsikten kunne alpinister som Sander Karlsen Guldseth få oppleve i helgens alpin-NM i Narvik. En god VM-søknad, mener flere. Foto: Jan-Arne Pettersen

Han var selvsagt til stede i Narvik i helga, og skryter av mesterskapet.

– Man fikk utfordringer med været. Det var mye snø og nedbør de første dagene, og da fikk arrangøren brynt seg på vanskelige værforhold før kronen på verket kom i helga med et fantastisk vær som ga utrolige TV-bilder.

Alle de tre stedene er innkalt til et møte hos skiforbundet i mai.

– Innen den tid skal vi sette opp hvilke kriterier man skal søke på. Mange av disse kriteriene er de samme som FIS legger til grunn når de velger sin arrangørby, sier Lund.

Håper å komme tilbake

Også utøverne uttrykte sin begeistring for anlegget i Narvik.

– NM har vært fantastisk for meg. Det har vært utrolige forhold. Jeg håper å komme tilbake hit for å trene eller for et fremtidig VM, sa NM-dronning Maria Therese Tviberg.

Vinneren av årets utfordisiplin har også troen på Narvik sine muligheter.

– Når det kommer så mange folk på et NM, er det bare å glede seg til VM, sier Alexander Aamodt Kilde.

NM alpint i 2018 er tildelt Lillehammer Skiklub. Mesterskapet vil bli arrangert i Hafjell.

