– Beviser at Narvik egner seg utmerket som VM-by

De spektakulære TV-bildene fra alpin-NM i Narvik av alpinister som har stupt ned fra høye fjellsider og rett ned mot sjøen i et strålende vintervær, har nok fått seere over hele landet til å måpe denne helga.

Og skal vi tro responsen fra alpinmiljøet – også bidratt til å øke entusiasmen for et fremtidig alpin-VM i byen i 2025.

– Jeg er ganske sikker på at dette er «best NM ever» i Norge og jeg tror nok mange reiser hjem fra Narvik med noen flotte bilder og en visshet om at dette er et område som vil egne seg utmerket for å avholde et verdensmesterskap, sier Knut-Eirik Dybdahl, som sitter i prosjektgruppa for alpin-VM i Nord-Norge i 2025.

Skiller seg ut

Narvik fikk nylig grønt lys for å søke om å arrangere mesterskapet, og kom dermed et viktig skritt nærmere drømmen om å få hele verdenseliten på besøk.

– Vi har utrolige dyktige folk i Nord-Norge som vi kan plukke av, for å finne den kompetansen vi trenger, og som kan være med og lage en god søknad. Vi må ikke undervurdere den kompetansen Narvik har og de som har drevet på med alpin her i mange år. De har jo hatt mange mesterskap her.

Han forteller at responsen rundt alpin-NM har vært svært god fra alle hold.

– Jeg har gått rundt omkring og snakket med trenere, ledere, og noen av alpinistene. De sier at dette er noe som skiller seg ut, og noen trenere fra Canada som reiser rundt på så og si alle kvinnenes verdenscup-renn i hele verden, sa at dette er den mest fantastiske bakken de har sett.

Skryter av Narvik

Både NM-vinner Aleksander Aamodt Kilde og kollega Kjetil Jansrud som deltok i helgens konkurranser, skrøt uhemmet av Narvik og forholdene i skianlegget.

– Noe slikt har jeg aldri har opplevd før. Det å stå her og se utover fjellene er helt fantastisk, sa NM-vinner Aleksander Aamodt Kilde til NRK.

Aleksander Aamodt Kilde stakk av med NM-sølv i super-G-rennet i Narvik lørdag. Foto: Jan-Arne Pettersen

Også NRK-kommentator Andreas Toft, som har kommentert mesterskapet direkte på NRK, roser Narvik.

– Det har vært helt fantastisk. Det har vært magiske dager med sol og skyfri himmel. Narvik har virkelig vist seg fra sin aller beste side. Traseene her er så morsomme, så det har blitt mange gode konkurranser, sier Toft.

Se hva alpingutta sier etter slalåmrennet

– En god VM-søknad

Sportskommentatoren tror mesterskapet i helga, kommer godt med i søknaden til VM.

–Jeg tror ikke de spektakulære TV-bildene kunne vært noe bedre, for å si det på den måten. Med det gode været og hele opplegget, og den jobben som er gjort av så mange frivillige, kunne det ikke vært noe bedre.

Samtidig understreker sportskommentatoren at også vær- og lysforhold må taes med i beregningen om Narvik er egnet til å avholde VM.

–Kanskje må de flytte litt på datoen, men dette blir jo en konkurranse mellom flere destinasjoner i Norge, og først og fremst synes jeg det er morsomt at Narvik tar opp kampen og blir med på denne konkurransen.

Fakta om planene om VM i Narvik Ekspandér faktaboks Søkeråret 2025 bygger på FIS’ planer og besluttede arrangement.

En søknad om alpin-VM i 2025 kan sendes dersom Trondheim får VM i nordiske grener i 2023. NSF sender aldri to VM-søknader samtidig, og enhver søker gis tre sjanser.

Et alpin-VM vil bli Nord-Norges største arrangement noensinne.

Et VM vil kreve 2000 frivillige.

68 nasjoner med 500 utøvere deltar. 27 TV-stasjoner sender direkte.

Kanskje trengs det 3.500 senger for å dekke utøver- og arrangementsbehov.

I tillegg kommer tilskuere. Narvikregionen har i dag ca. 2000 senger. Dette kan løses ved hotellskip eller cruiseskip.

Hafjell ønsket enerett

I februar hevdet Hafjell at de hadde enrett på å søke om internasjonale mesterskap i alpint i Norge, men dette ble avvist av kulturminister Linda Helleland (H). Dermed fikk Nord-Norge også være med i kampen om å avholde mesterskapet.

Forrige gang Norge arrangerte VM i alpint var under OL i Oslo i 1952, da OL-grenene i alpint også hadde VM-status.

Under OL på Lillehammer i 1994 ble alpinøvelsene arrangert i anleggene på Kvitfjell og Hafjell.