Avviser kravet fra Hafjell – Narvik får søke om alpin-VM

– Regjeringen ønsker at også Nord-Norge skal ha mulighet til å søke om å være vertskap for et verdensmesterskap, sier Linda Helleland til NRK etter at hun har hatt møte med representanter fra Narvik.

Det betyr at Narvik er et viktig skritt nærmere drømmen om å få hele verdenseliten på besøk til et VM i 2025.

– Vil ikke gi monopol

For kulturministeren avviser altså kravet fra Hafjell, som mener de har enerett på å søke om internasjonale mesterskap i alpint i Norge.

Det kravet har bakgrunn i at Hafjell har nasjonalanleggstatus, og blant andre ordføreren i Øyer mente det automatisk skulle bety at de skulle få arrangere de store internasjonale rennene.

– Vi kan ikke gi noen monopol på å søke om avholde et stort idrettsarrangement. Den beste må vinne, sier Helleland som understreker at det til syvende og sist er Skiforbundet som avgjør hvilket anlegg som skal være Norges kandidat.

– Det er ikke jeg som avgjør dette, men jeg er sikker på at når hele Norge-Norge nå stiller seg bak Narvik, har man muligheten til å lage en spektakulært verdensmesterkap med idrettsglede og folkefest til det beste for hele Norge.

Fakta om planene om VM i Narvik Ekspandér faktaboks Søkeråret 2025 bygger på FIS’ planer og besluttede arrangement.

En søknad om alpin-VM i 2025 kan sendes dersom Trondheim får VM i nordiske grener i 2023. NSF sender aldri to VM-søknader samtidig, og enhver søker gis tre sjanser.

Et alpin-VM vil bli Nord-Norges største arrangement noensinne.

Et VM vil kreve 2000 frivillige.

68 nasjoner med 500 utøvere deltar. 27 TV-stasjoner sender direkte.

Kanskje trengs det 3.500 senger for å dekke utøver- og arrangementsbehov.

I tillegg kommer tilskuere. Narvikregionen har i dag ca. 2000 senger. Dette kan løses ved hotellskip eller cruiseskip.

Linda Helleland blir her omfavnet av en strålende fornøyd Narvik-ordfører Rune Edvardsen. Foto: Harald Krogtoft / NRK

65 år siden forrige VM i Norge

I fjor var representanter fra Norges Skiforbund på befaring i anlegget i Narvik.

Narvik har samtidig bred støtte fra politikere og næringsliv i nord. I mandag denne uken gikk de tre nordnorske idrettskretsene ut med støtte til Narvik som søkerby for alpin-VM i 2025.

Forrige gang Norge arrangerte VM i alpint var under OL i Oslo i 1952, da OL-grenene i alpint også hadde VM-status.

Under OL på Lillehammer i 1994 ble alpinøvelsene arrangert i anleggene på Kvitfjell og Hafjell.

Saken oppdateres